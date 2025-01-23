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Bolu'daki yangın sonrası iddiaların ortasındaki RoyalCert'in YK Başkanı'nın geçmiş söylemleri ortaya çıktı!

23.01.2025 10:18
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Bolu'da denetim ve ihmal skandalları sonucu alev alev yalan, 78 vatandaşımızın ölümüne neden olan Grand Kartal Otel'i denetlediği iddia edilen RoyalCert şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı'nın kendisini ve şirketini 'GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI' konusunda en iyi marka olarak tanıttığı TV programlarına çıkarak kendisi adına haberler yaptırdığını ortaya çıktı.

Bolu'daki yangın sonrası iddiaların ortasındaki RoyalCert'in YK Başkanı'nın geçmiş söylemleri ortaya çıktı!
Mynet Özel Haber

Hatta bir yayında direk olarak kış turizmi ve kar tatili otelleri ele alınıyor! Resmi kurumların vermesi gereken güvenilir sertifikasını RoyalCert firmasının verdiği iddia edildi.

Türkiye, Kartalkaya'da yaşanan skandalın acısını yaşıyor. Grand Kartal Otel'de çıkan yangın 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Otelin denetimi ve ihmaller zinciri konusunda Kültür Turizm Bakanlığı ve Bolu Belediyesi arasında tabiri caizse bir muharebe var. Öte yandan oteli denetleyen ve güvenli sertifikası veren RoyalCert şirketinin bol bol reklamını yaptığı ortaya çıktı.

ekotürk

RoyalCert Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, katıldığı yayınlarda Türkiye'de güvenli sertifika konusunda en iyi marka olduklarını denetimlerinin uluslararası düzeyde olduğunu anlatırken birçok önemli kuruluşun da kendileriyle çalıştığını söylüyor!

GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASYON PROGRAMI!

RoyalCert Başkanı Alphan Namlı, CZN Burak Restoran'ı denetledikten sonra sertifika verme anında "Temizlik ve sağlık temelli bu kriterler gerçekten çok beğeni alıyor. Program dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanıyor. Dünyada ilk olması nedeniyle Türkiye'yi turizm açısından cazibe merkezi haline getirecektir" ifadelerini kullanmış.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu sertifika programını bakanlık bünyesinden çıkarıp özel sektöre vermesi çok tartışılmış ve faciadan sonra bir numaralı gündem maddesi olmuştu.

AA-20250121-36812553-36812551-KARTALKAYA_KAYAK_MERKEZINDE_BIR_OTELDE_CIKAN_YANGINA_MUDAHALE_EDILIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASYON PROGRAMI" hakkında da konuşan RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı; "Bu uygulama dünyada ilk olması nedeniyle Türkiye'yi turizm açısından cazibe merkesi haline getirecektir" diyor.

Söz konusu haberden sonra Mynet'e ulaşan RoyalCert yetkilileri;

"Bizim verdiğimiz sertifikayla yanan otelin arasında bir bağlantı yok. Bizim sertifika verdiğimiz otelin adı Grand Kartal Otel Kartal 1 - Kartal 2, yanan otelin sertifikasını veren şirket başka bir şirket." ifadelerini kullandı.

Bakanlık kayıtlarında da Grand Kartal Otel'e Turizm İşletme Belgesi veren şirketin adı FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi olarak geçiyor.

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Anahtar Kelimeler:
kartalkaya kayak merkezi Mynet Özel Grand Kartal Otel Royalcert
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