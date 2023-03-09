FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Borç kararı Resmi Gazete'de! TMSF duyurdu: Ödeme ve mal bildirim süresi uzatıldı

Borç kararı Resmi Gazete'de! TMSF duyurdu: Ödeme ve mal bildirim süresi uzatıldı

09.03.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) alacaklarının tahsilinde, borç ödeme ve mal bildirim süreleri için değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre süre 7 günden 15 güne çıkarıldı.

Borç kararı Resmi Gazete'de! TMSF duyurdu: Ödeme ve mal bildirim süresi uzatıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeye göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) gelirleri ile alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin esaslarda düzenlemeler yapıldı. Böylece TMSF'nin alacaklarının tahsilinde 7 gün olan borç ödeme ve mal bildirim süreleri 15 güne çıkarıldı.

Yönetmelikle, TMSF'nin alacaklarına yönelik olarak düzenlenebilecek anlaşmada alınacak tedbirler arasında sayılan yurt dışına çıkış tahdidi madde metninden çıkarıldı.

Düzenlemeyle ayrıca finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri kanununun 50/A maddesinde yer alan ve bankacılık kanununun ilgili maddelerine yaptığı atıf kapsamında takip edilen alacaklar ile aynı kanunun geçici 9. maddesi kapsamındaki görev ve yetkileri çerçevesinde oluşan alacaklar, TMSF'nin, amme alacaklarının tahsil usulü kanunu kapsamındaki alacakları kapsamına eklendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT promosyon yarışı yeniden alevlendi! EYT promosyon yarışı yeniden alevlendi!
İsyan ettiren fiyat: Bu simit indirimli 97,5 TL! İsyan ettiren fiyat: Bu simit indirimli 97,5 TL!
Meral Akşener'in o halleri sosyal medyada gündem olduMeral Akşener'in o halleri sosyal medyada gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
tmsf

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar

AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar

14 Mayıs sonrası için dikkat çeken CHP senaryosu!

14 Mayıs sonrası için dikkat çeken CHP senaryosu!

Deprem için tek seferlik ek vergi geliyor!

Deprem için tek seferlik ek vergi geliyor!

Deprem korkusu İstanbul Boğazı'nı da sardı: Yalı sahipleri bir bir ayrılıyor

Deprem korkusu İstanbul Boğazı'nı da sardı: Yalı sahipleri bir bir ayrılıyor

Bayiye yazılıp sıraya girmişlerdi, 1 milyon TL'lerinden oldular

Bayiye yazılıp sıraya girmişlerdi, 1 milyon TL'lerinden oldular

Kentsel dönüşümde kira yardımı arttırıldı!

Kentsel dönüşümde kira yardımı arttırıldı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.