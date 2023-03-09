Borç kararı Resmi Gazete'de! TMSF duyurdu: Ödeme ve mal bildirim süresi uzatıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeye göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) gelirleri ile alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin esaslarda düzenlemeler yapıldı. Böylece TMSF'nin alacaklarının tahsilinde 7 gün olan borç ödeme ve mal bildirim süreleri 15 güne çıkarıldı.

Yönetmelikle, TMSF'nin alacaklarına yönelik olarak düzenlenebilecek anlaşmada alınacak tedbirler arasında sayılan yurt dışına çıkış tahdidi madde metninden çıkarıldı.

Düzenlemeyle ayrıca finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri kanununun 50/A maddesinde yer alan ve bankacılık kanununun ilgili maddelerine yaptığı atıf kapsamında takip edilen alacaklar ile aynı kanunun geçici 9. maddesi kapsamındaki görev ve yetkileri çerçevesinde oluşan alacaklar, TMSF'nin, amme alacaklarının tahsil usulü kanunu kapsamındaki alacakları kapsamına eklendi.

