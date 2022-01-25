Borçlar 20 yılın en yüksek seviyesinde! Fed daha da tetikleyecek

İngiltere merkezli Jubilee Debt Campaign tarafından derlenen verilere göre kalkınmak olan ülkelerin borç geri ödemeleri 2010-2021 döneminde yüzde 120 arttı ve 2001 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Kalkınmak olan ülkelerin dış borç geri ödemelerinin kamu gelirlerine oranı 2021 yılında 2010 yılındaki yüzde 6,8'e göre iki kattan fazla artarak yüzde 14,3 oldu.

Jubilee, Fed'in Mart ayından itibaren faiz artırımına başlaması halinde kalkınmakta olan ekonomiler üzerinde borç servis yükünün daha da büyüyeceğine dikkat çekti.

