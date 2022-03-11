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Borçlardan kurtulmak mümkün! İşte borçlarınızı kapatmanız için 8 tavsiye

11.03.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelirin yetmediği durumlarda devreye giren kredi kartının kullanımı yaygınlaştı. Ekonomik meseleler ve tüketim çılgınlığı nedeniyle borçlu insan sayısı artıyor. Borç artınca ödemek zorlaşıyor. Ancak birçok şeyin çözümü olduğu gibi bu durumun da birden fazla çözümü bulunuyor. Bu yöntemlerde kredi kartı borçlarınızı kolaylıkla kapatabilirsiniz.

Borçlardan kurtulmak mümkün! İşte borçlarınızı kapatmanız için 8 tavsiye

Gelirin az giderin fazla olduğu durumlarda meydana gelen borç sorunu günümüzde milyonlarca insanın ortak problemi haline geldi. Ödenemeyen borçlar biriktiğinde tüketici daha fazla borçlanır. Ancak doğru adımlarla büyük borçların üstesinden gelmek mümkün. İşte borçlardan kurtulmak için izlemeniz gereken yol haritası...

Kredi kartı, kredi borcu olanlar dikkat! Bunu sakın yapmayın...

KABUL EDİN, BAŞLAYIN

Borcunuzu kabul edin, vurdumduymaz olmayın. Sonrasında borçlarınızı listeleyin. Listeye en üste en yüksek tutardaki borcunuzu yazın. Ödemeye en tepeden başlayın.

BORÇ VERDİĞİNİZ PARAYI İSTEYİN

Eğer birine borç verdiyseniz bu borcu istemekten çekinmeyin. Gerekirse araya bir tanıdığı sokun.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bunu sakın yapmayın...

PATRONLA KONUŞ

Yöneticinizle konuşun ve terfi almak için artı yönlerinizi keşfedin. Terfi aldığınızda maaşınız da artacaktır.

SADECE İHTİYAÇLAR İÇİN HARCA

Borcunuzu kapatma döneminde yalnızca ihtiyacınız olan ürünleri tüketmeye çalışın. Lüks ve gereksiz harcamalardan kaçının.

Kredi kartı, kredi borcu olanlar dikkat! Bunu sakın yapmayın...

EK GELİR SAĞLAYIN

Borcunuzu daha hızlı ödemek için ek gelir getiren işlerde çalışmayı deneyebilirsiniz. Öte yandan bir varlığınızı satıp ek gelir sağlayabilirsiniz.

KUTLAMA YAP

Ayrıca küçük bir adım atmak ve motivasyonunuzu korumak için küçük bir borcu kapatıp kendinizi kutlamayı unutmayın.

Kredi kartı, kredi borcu olanlar dikkat! Bunu sakın yapmayın...

YATIRIM YAP

Tanıdık tavsiyesiyle yatırım yapmamak şartıyla yatırım yapmayı öğrenip kazançlarınızı değerlendirebilirsiniz. Bunun için ilk önce kapsamlı araştırma yapmalısınız.

BUNU SAKIN YAPMAYIN

Borcunuz varsa borcu, borç alarak kapatmaya çalışmayın. Tasarruf yöntemleriyle borcunuzu kapatmaya çalışmak daha doğru olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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