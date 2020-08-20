Borçlulara önemli uyarı! Binlerce yeni haciz tebligatı yola çıktı...

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan "Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-haciz Banka)" hizmeti ile borcunuz dolayısıyla banka hesaplarınıza elektronik haciz uygulanıp uygulanmadığını tespit edebilirsiniz.

Adalet Bakanlığı'nın sunmuş olduğu "Dava Dosyası Sorgulama" hizmeti ile haciz aşamasına gelen bir davanız olup olmadığını görebilirsiniz.

Teknolojik altyapının geliştirilmesi sayesinde e-Devlet sisteminde yer alan hizmetlerin çeşitliliği de artmaya devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın e-Devlet sistemi üzerinden sunduğu sorgulama hizmetleri sayesinde haciz sorgulama işlemi sadece dakikalar içerisinde kolayca gerçekleştirilebiliyor. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey internet bağlantısı ve e-Devlet erişimi.

Yukarıda aktarılan hizmetlerden size uygun olanı seçin ve aratarak hizmetle ilgili sayfaya erişin.

"Sisteme giriş yap" yazısına tıkladıktan sonra T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet parolanızı girerek sorgulama işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Eğer e-Devlet parolanızı henüz almadıysanız herhangi bir PTT şubesine başvurarak içerisinde şifrenizin yazılı olduğu zarfı alabilirsiniz. Ya da internet bankacılığı kullanıyorsanız bankacılık hizmeti üzerinden e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

İşlemin sonunda hakkınızda bir haciz kararı olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

HACİZ SÜRECİ NASIL İŞLER?

Haciz sürecinin başlayabilmesi için borçlu ve alacaklı ilişkisi kurulması gerekir. Borçlu ile alacaklı arasında belirlenen son ödeme gününde borcun ödenmemesi durumunda alacaklı kişi yetkili mercilere başvurma hakkına sahiptir. İki tarafında istekli olması halinde borç için bir yapılandırma planı devreye sokulabilir ve borç, borçlunun daha rahat ödeyebileceği bir plan çerçevesinde tahsil edilmeye çalışılır. Yapılandırma işleminden de arzu edilen sonuç alınamazsa alacaklı, borçlu konumundaki kişiye yasal merciler aracılığıyla bir tarih iletir. Bu tarihe kadar borcun kapatılmaması halinde haciz işlemleri başlatılır. Eğer borçlunun banka hesabında borcu karşılayacak tutarda para bulunuyorsa ilk etapta e-Haciz uygulanır ve bankadaki paraya bloke konur. Aynı şekilde borçlunun aracı da e-Haciz ile haczedilebilir. Tüm bunların borcu karşılamaması halinde ise borçlunun diğer mal varlıkları üzerinden bir haciz işlemi başlatılabilir.

