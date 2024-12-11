FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Borcu olanı da sınırın öbür tarafına göndermek lazım' Çok konuşulacak 'Suriyeli' çıkışı!

'Borcu olanı da sınırın öbür tarafına göndermek lazım' Çok konuşulacak 'Suriyeli' çıkışı!

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
11.12.2024 15:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de yönetimin el değiştirmesinin ardından Türkiye'de de hareketlilik başladı. Bazı Suriyeliler dönüş yoluna koyuldu. Önümüzdeki günlerde dönmek isteyen Suriyelilerle ilgili bir düzenleme yapılması beklenirken BBP lideri Mustafa Destici'den çok konuşulacak bir çıkış geldi. Destici, borcu olan Suriyelilerin de borcuna bakılmaksızın gönderilmesi gerektiğini savundu.

'Borcu olanı da sınırın öbür tarafına göndermek lazım' Çok konuşulacak 'Suriyeli' çıkışı!

Suriye'de 61 yıldır süren Baas rejimi artık tarihe karıştı. Rejimden kaçan bazı Suriyeliler de bu haberin ardından dönüş planı yapmaya başladı. Sınır hattımızda son birkaç gündür hareketlilik yaşanıyor. Mobil araçların kurulduğu sınırda önümüzdeki günlerde daha büyük hareketlilik de yaşanabilir. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milyonlarca mültecinin döneceğine inanıyorum. Tabii dönüşlerin hızlanması için de birtakım tedbirlerin alınması ya da kolaylıklarının sağlanması gerekiyor" dedi.

464278_BBP-GENEL-BASKANI-MUSTAFA-DESTICI-KIRSE (1)

"SURİYELİLERİN DÖNME VAKTİ GELDİ"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kırşehir'in Mucur ilçesinde partililer ile bir araya geldi. Burada Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili soruya yanıt veren Destici, "Şam düştükten sonra sosyal medya hesabından yaptığım paylaşımda, 'Şam düştü Esad kaçtı. Suriye'de zulüm ve iç savaş sona eriyor. Artık biz de misafir olarak bulunan bu geçici düzensiz göçmenlerin, sığınmacıların Suriye'ye dönme vakti geldi' demiştim. Şu anda dönüşlerini görüyoruz, gözlemliyoruz.

464280_BBP-GENEL-BASKANI-MUSTAFA-DESTICI-KIRSE (1)

"DÖNÜŞLER İÇİN KOLAYLIK SAĞLANMASI LAZIM"

Tabii başından beri biliyorsunuz, hep güvenli dönüşten bahsetmiştik. Şimdi inşallah o ortam sağlandı. Daha da sağlanacak ve Türkiye'de bulunan Suriyeli mülteciler de inşallah en kısa zamanda kendi ülkelerine, kendi vatanlarına dönecekler. Tabii dönüşlerin hızlanması için de birtakım tedbirlerin alınması ya da kolaylıklarının sağlanması gerekiyor" dedi.

'BORÇ MORÇ DEMEDEN GÖNDERMEK LAZIM'

Destici, "Mesela sınıra gittiğinde işte sorgulandığında efendim diyelim bir borcu çıkıyor. Bence borç morç demeden göndermek lazım. Böyle ufak tefek borçlardan bahsediyorum tabii. Şimdi ne bileyim efendim işte hastaneye borcu, postaneye borcu kalmış. Bunlara hiç bakmadan o sınırdan çıkmaya gelen herkesi bir daha geri dönüşü kabul edilmemek üzere bence sınırın öbür tarafına göndermek lazım. Ama tabii ki güvenli bölgelere. Önümüzdeki günlerde, Suriye'de barışın kalıcılığı görüldüğünde buradan milyonlarca mültecinin döneceğine inanıyorum. Zaten dönmeleri için de devletimiz gerekli hazırlıkları yapıyor" diye konuştu. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Destici borç suriyeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | Erdoğan dünyanın konuştuğu Sednaya Hapishanesi'ni işaret etti: Vahim bir felaketin eşiğinden dönüldü!

Son dakika | Erdoğan dünyanın konuştuğu Sednaya Hapishanesi'ni işaret etti: Vahim bir felaketin eşiğinden dönüldü!

Köfteci Yusuf'un ardından bir köfte markası daha listeye girdi! Bakanlık içinden çıkanı ifşaladı

Köfteci Yusuf'un ardından bir köfte markası daha listeye girdi! Bakanlık içinden çıkanı ifşaladı

Adaylık tartışmasıyla uzun süre gündem olan Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi

Adaylık tartışmasıyla uzun süre gündem olan Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi

Tanesini 20 bin TL'ye satıyor! Yurt dışından bile talep var

Tanesini 20 bin TL'ye satıyor! Yurt dışından bile talep var

İsa Karakaş asgari ücret için net rakam verdi!

İsa Karakaş asgari ücret için net rakam verdi!

ATM'den para çekemezseniz şaşırmayın

ATM'den para çekemezseniz şaşırmayın

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.