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Altın, borsa, dolar, Euro... Gözler Merkez Bankası kararındaydı! İşte piyasalarda son durum!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.04.2024 14:18
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Son dakika... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı. Bankanın faiz kararı sonrası borsa, dolar ve Euro yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

Altın, borsa, dolar, Euro... Gözler Merkez Bankası kararındaydı! İşte piyasalarda son durum!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Geçtiğimiz ay ekonomistlerin beklentilerinin aksine politika faizini yüzde 50 seviyesine yükselten banka bu ayki kararında beklentiler yönünde politika faizini sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın kararına piyasalardan ilk tepki...

Borsa İstanbul artışla 9.796,78 puanda seyrediyor.

Dolar / TL'de düşüş yaşanırken 32,53 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 34,982 TL'de.

Saat 14:00 itibariyle 2431 TL olan gram altın fiyatı 2434 TL'ye yükseldi.

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