FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.06.2020 10:17 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,22 artışla 110.897,64 puana yükseldi.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.341,69 puan ve yüzde 1,22 değer kazanarak 110.897,64 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56 ve holding endeksi yüzde 1,07 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,20 ile inşaat oldu.

Dün Avrupa borsalarına paralel satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, yüzde 0,25 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 109.555,95 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında, özellikle Çin'in başkenti Pekin'de görülen yeni vakalar nedeniyle artan ikinci dalga endişelerinin devam ettiğini kaydederek, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının destekleyici adımlarının piyasalardaki havayı pozitife çevirdiğini söyledi.

Fed, dün akşam yaptığı açıklamada, İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağını belirtirken, bugün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmeyen Japonya Merkez Bankası da şirketlerin finansmanı için daha fazla destek sağlanacağını bildirdi.

Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşmanın yanı sıra ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endekslerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini ve kısa vadede 116.000 direncinin gündeme gelebileceğini vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Devletten 915 TL'lik maaş desteği! İhtiyaç sahipleri için başvurular devam ediyor...Devletten 915 TL'lik maaş desteği! İhtiyaç sahipleri için başvurular devam ediyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 3 bin 250 personel alınacak

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 3 bin 250 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretildi!

Fed'den koronavirüs düzenlemesi! Başvuruları almaya başladılar

Fed'den koronavirüs düzenlemesi! Başvuruları almaya başladılar

Eksik primi olanlar dikkat! SGK'ya toplu para ödeyerek emekli olabilirsiniz!

Eksik primi olanlar dikkat! SGK'ya toplu para ödeyerek emekli olabilirsiniz!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kıdem tazminatında yeni dönem

Kıdem tazminatında yeni dönem

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

KYK borcunda erteleme ve indirim müjdesi! Eğer bunları yaparsanız...

KYK borcunda erteleme ve indirim müjdesi! Eğer bunları yaparsanız...

Ev hanımlarına meclisten müjde! Hiç çalışmasalar bile emekli olabilecekler...

Ev hanımlarına meclisten müjde! Hiç çalışmasalar bile emekli olabilecekler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onur Air, yurt içi uçuşlarına 26 Haziran'da başlıyor

Biletler satışa çıktı

Düğünler iptal oldu altınlar raflarda kaldı

Düğünler iptal oldu altınlar raflarda kaldı

Brent petrol ne kadar oldu?

Brent petrol ne kadar oldu?

Altın fiyatları 16 Haziran: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Dolar kaç TL oldu? Bugün (16 Haziran) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

Dolar seviyesini korudu! İşte ilk rakamlar...

Fed'den koronavirüs düzenlemesi! Başvuruları almaya başladılar

Fed'den koronavirüs düzenlemesi! Başvuruları almaya başladılar

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.