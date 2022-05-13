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Borsa haftayı yükselişle kapattı

13.05.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son gününü yüzde 1,18 değer kazancıyla 2.419,23 puandan tamamladı.

Borsa haftayı yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 31,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,17 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile turizm oldu.

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler devam ederken merkez bankalarının para politikalarına yönelik güvenin de sorgulandığını belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Dünkü panik satışlarının ardından denge arayışının öne çıktığını vurgulayan analistler, haftaya G7 Maliye Bakanları Zirvesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını aktardı.

Haftaya veri gündeminde ise yurt içinde ödemeler dengesi, tüketici güven endeksi, bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde ve Japonya'da büyüme ile enflasyon ABD'de ve Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5 milyar 350 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistler, 2022 yıl sonunda cari işlemler hesabının 38 milyar 279 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor.

(AA)

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