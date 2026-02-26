FİNANS

Borsa İstanbul 26 Şubat 2026 Perşembe: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 26 Şubat 2026 Perşembe! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 azalışla 13.780,07 puandan başladı.

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,71 düşüşle 13.809,88 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,81 puan ve yüzde 0,22 azalışla 13.780,07 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,63 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,48 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen holding oldu.

Küresel piyasalarda, dünyanın en büyük çip üreticisi Nvidia'nın açıkladığı güçlü bilançoda gelirin büyük bölümünün veri merkezi biriminden elde edilmesi, yapay zeka temasına ilişkin ileriye dönük soru işaretlerini bir miktar azaltırken, gözler bugün ABD ile İran heyetleri arasındaki görüşmeye çevrildi.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
306
1.277.322.474,00
% -0.33
10:18
ASELS
307
1.110.347.328,50
% 0.24
10:18
SASA
2.42
1.021.127.093,16
% 2.11
10:18
ATATR
18.1
868.580.917,95
% 0.44
10:18
ISCTR
16.94
846.190.096,17
% -0.06
10:18

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Analistler, ABD ile İran heyetleri arasındaki görüşmeden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

