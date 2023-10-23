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Borsa İstanbul: Çin’in ekonomi teşviki ve risk sınırlaması

23.10.2023 09:41 | Son Güncelleme:
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Çin Merkez Bankası'nın başkanı Pan Gongsheng, yayımlanan bir raporda Çin'in ekonomik iyileşmeyi teşvik etmeyi ve finansal riskleri sınırlamayı hedeflediğini açıkladı.

Borsa İstanbul: Çin’in ekonomi teşviki ve risk sınırlaması

Pan Gongsheng, Çin Merkez Bankası'nın politikalarını daha "kesin ve dinamik" hale getirmeyi planladığını ve finansal kuruluşları gerçek faiz oranlarını düşürmeye ve işletmeler ile bireyler için finansman maliyetlerini azaltmaya yönlendirmeyi amaçladığını belirtti. Bu açıklamalar, Çin Merkez Bankası'nın resmi web sitesinde yayımlanan bir raporda yer aldı.

Ayrıca, yatırımcı güvenini artırmak ve sermaye piyasalarını canlandırmak için çaba harcanacağını ekledi.

Çin ekonomisi, son dönemde alınan politika tedbirlerinin meyvesini vermesiyle üçüncü çeyrekte beklenenden daha güçlü bir büyüme kaydetti. Tüketim ve Eylül ayındaki sanayi faaliyeti de artış göstererek, Çin'in ekonomik istikrarı sağlama konusundaki çabalarının etkili olduğunu gösterdi.

https://www.tradingview.com/x/DiBsx5Wm/
Grafik TradingView’den

BIST endeks bugün alıcılarla hareketlenmeye başlasa da, satış baskısı sonunda öne geçti, bu sırada İsrail'in borsası yükselirken Türkiye'nin endeksi düşüş yaşadı ve olumsuz tepkilere neden oldu.

İsrail ve Filistin arasındaki gerginliklerin artması ve Filistin'deki sivil kayıpların artması, endeksteki baskıyı artırdı. Borsa İstanbul, 9 Ekim'de başlayan ve 20 Ekim'e kadar devam eden bir "süper trend" satış sinyali göstermeye devam ediyor. 31 Ekim Salı günü endeksin olumlu kapanışta bulunması ve 8100’ü kapatması hacim profilini düzeltebilir. 8.587 direnci geçilememiş ve endeks, adım adım 7.470 desteğine doğru düşmeye devam etmiştir, bu sırada kırmızı mumlar sıkça görülmüştür.

Şu an RSI göstergesi 35 seviyesinde bulunuyor ve doji formasyonunun henüz oluşmadığını görüyoruz. Ayrıca, harf trend göstergesi destek bulma konusunda zorlanıyor gibi görünüyor.

Hacim profiline baktığımızda, 8.310 seviyesinin altından 7.714 seviyesine doğru alım sinyalleri olduğunu görmekteyiz. Ancak, 6.800 seviyesinde bir boşluk olduğu ve buradan kolayca 5.650'e kadar bir düşüş yaşanabileceği de gözlemlenmektedir.

Eğer yatırım dünyasında ciddiyseniz, ekonomik takvimin nasıl okunacağını bilmek büyük bir avantaj sağlar. Karlı ticaret stratejileri geliştirmek için ekonomik takvimi etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek önemlidir.

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Sonuç itibariyle, uzun süreli bir inşaat sektörü krizi, istihdam endişeleri ve özel şirketlerin güven kaybı gibi riskler hala Çin ekonomisinin pozitif momentumunu tehdit etmektedir. Çin Merkez Bankası, ekonomik toparlanmayı desteklemek ve finansal riskleri sınırlamak için daha fazla adım atmaya hazır görünüyor. Bunun yanında, Çin, doğrudan Hamas’ı kınamadığı ve bebek katili terör devleti İsrail siyonizmini desteklemediği için ABD’den yoğun eleştirilere maruz kaldı.

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