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Borsa neden durdu? Borsa İstanbul'da işlemlerin durdurulması ne anlama gelir? Düşüşün yüzde 5'e ulaşmasının ardından flaş karar!

08.02.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu. Bugün, BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 5 ve yüzde 7 sınırını aşması sonrası sırasıyla saat 10.12.01 ve 10.42.31'de Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışmıştı. Basında yer alan son dakika haberlerin ardından çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Borsa İstanbul'da işlemler neden durduruldu? Borsa İstanbul'da ne zaman işlem yapılabilecek? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Borsa neden durdu? Borsa İstanbul'da işlemlerin durdurulması ne anlama gelir? Düşüşün yüzde 5'e ulaşmasının ardından flaş karar!

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine dair yaptığı açıklamaya KAP'ta yer verildi.
Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu. Bu gelişmenin ardından Borsa İstanbul'da ne zaman işlem yapılabileceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

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BORSA İSTANBUL'DA İŞLEMLER DURDURULDU

Borsa İstanbul'da düşüşün yüzde 5'e ulaşmasının ardından işlemler geçici olarak durduruldu.

BORSA İSTANBUL'DA İŞLEMLER NEDEN DURDURULDU?

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 10.12.01 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur"

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BORSA İSTANBUL'DA NE ZAMAN İŞLEM YAPILABİLECEK?

Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

BORSA İŞLEMLERİNİN DURDURULMASI NE DEMEK?

Devre kesici uygulamasının temelde en bilinen özelliği; uygulamanın seans sırasında sadece işlem gören bölümünde aktif olmasıdır. Seans sonunda bu uygulama devrede olmaz. Seans süresince hisse senetlerinde ve diğer yatırım araçlarında yaşanan anormal dalgalanmaların devre kesici uygulamasıyla önüne geçilir.

Kısacası borsada devre kesici uygulaması fiyat düzenleyici görevini yerine getirmektedir. Kişilerin yatırım araçlarında önemli düzeyde yaşanacak değişimlerde mağdur olmasının önüne geçmek ve değişimlere engel olmak amacıyla uygulanmaktadır.

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ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN 'BORSA' İSYANI

Borsa İstanbul’da üç gündür peş peşe yaşanan düşüşler piyasalarda endişe yarattı. Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş bunun üzerine ‘Borsa kapatılsın’ diyerek sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Öte yandan bugün Borsa İstanbul'da düşüşün yüzde 5'e ulaşması sonrası işlemler geçici olarak durduruldu.

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