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Borsa İstanbul'da yeni rekor! Tüm zamanların en yükseği

19.12.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında banka hisseleri öncülüğünde 5.371,41 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Borsa İstanbul'da yeni rekor! Tüm zamanların en yükseği

BIST 100 endeksi, 5.371,41 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 155,85 puan ve yüzde 2,99 değer kazancıyla 5.370,14 puan oldu. Toplam işlem hacmi 71,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 9, holding endeksi yüzde 3,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,31 ile madencilik oldu.

Analistler, geçen hafta merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği sinyali vermesinin ardından güçlenen resesyon endişeleriyle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif ayrıştığını söyledi.

Noel tatili öncesi bu hafta yoğun veri gündemi ile piyasalarda dengelenme çabasının öne çıkacağını aktaran analistler, Japonya ve Türkiye'de faiz kararlarının yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.400 puanın direnç, 5.320 ve 5.240 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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