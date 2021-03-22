Bunun üzerine Borsa İstanbul'da işlemlere ara verildi. BIST, "Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" açıklaması yaptı. BIST'in açıklamasına göre TSİ 10.30'da işlemlerin yeniden başlatılması planlanıyordu ancak sekiz dakika sonra 10:38 itibarıyla yeniden devre kesici devreye sokuldu. BIST'in açıklamasında, TSİ 11:08:20'den itibaren seansın kaldığı yerden devam edeceği kaydedildi.

"Makroekonomik veri akışı sınırlıyken, salgının hızlanmasına ve kısıtlama tedbirlerinin artabileceğine yönelik kaygılarla riskli varlıklarda satış baskısı hakimdi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1.73'te sabit kalırken, dolar gelişmiş diğer ekonomilerin para birimleri karşısında güçlendi. Gelişmekte olan ekonomilerin para birimlerinde ayrışma yaşanırken, hisse senetlerinde genele yayılan düşüşler meydana geldi. Ham petrol fiyatları Cuma günü toparlanırken, altın fiyatlarında yükseliş yavaşlayarak devam etti. Türk finansal varlıklar karışık bir seyir izledi. TCMB’nin beklentilerin ötesinde bir faiz artırımı yapması TL’yi desteklese de diğer finansal varlıklarda küresel eğilimlerle uyumlu bir tablo oluştu. TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 1,5 değer kazanırken, Borsa İstanbul 100 ve 30 endeksleri sırasıyla yüzde 1.4 ve yüzde 2.1 düştü. Ülke risk primi hafif gerilerken, TL cinsi tahvil faizlerinde sınırlı yükseliş yaşandı."

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamasına vurgu yapılırken, "Türk finansal varlıkların seyri açısından ise küresel eğilimlerin ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın cuma günü görevden alınması sonrası TL haftaya yüzde 15'e yaklaşan değer kayıyla başlamış ancak Bakan Elvan'ın açıklamaları sonrası yeniden toparlanma eğilimine girmişti.

DHA,DW/BÖ,HT

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