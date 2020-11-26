Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katar'a gitti

Buna göre Borsa İstanbul'un yüzde 10 payı Katar Yatırım Otoritesi'ne devrediliyor, Katarlılar İstinye Park'a da ortak oluyor.Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA), Borsa İstanbul'un yüzde 10 payının QIA'ya devri için mutabakat anlaşması imzaladı. TVF'den yapılan açıklamada, TVF CEO’su Zafer Sönmez ile QIA CEO'su Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud tarafından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende anlaşmaya imza atıldığı ve "anlaşmanın Borsa İstanbul'un yönetişimi için iki kurumun gelecekte yapabileceği işbirliğini de kapsadığı belirtildi.

TVF'nin hâlihazırda yüzde 90.6'lık payıyla Borsa İstanbul'un en büyük pay sahibi konumunda bulunduğu vurgulanan anlaşmada, "Katar Devleti'nin yatırım fonu olan QIA’ya devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbul’un yüzde 80.6'lık payını elinde bulundurmaya devam edecek" denildi.

Anlaşma, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El-Sani'nin Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı vesilesiyle Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanan El-Sani'ye kalabalık bir heyet de eşlik etti. Heyetler arası ve Erdoğan'la Sani arasında gerçekleşen görüşmelerde Türkiye ve Katar arasındaki ikili ilişkilerin derinleştirilmesinin de masaya yatırıldığı belirtildi.