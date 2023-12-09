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Borsa kan kaybediyor! 350 binden fazla yatırımcı borsadan çıktı

09.12.2023 08:17 | Son Güncelleme:
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Borsada yaşanan durgunluk sonrası son rakamlarla birlikte 350 binden fazla yatırımcı, borsayı terk etti. Borsadan çıkan genç ve küçük yatırımcı, mevduat faizlerine ve hisse fonlarına yönelmeye başladı.

Borsa kan kaybediyor! 350 binden fazla yatırımcı borsadan çıktı

Borsa özellikle son dönemde küçük yatırımcının gözdesiydi. Hatta yatırımcı sayısı rekor kırmıştı fakat o rüzgar yön değiştirmiş gibi gözüküyor. Borsa, ekim ayından bu zamana kadar 350 binden fazla yatırımcısını kaybetti. Peki bu kaçışın sebebi ne? İşte yanıtı...

FAİZE VE HİSSE FONLARINA YÖNELDİLER

Borsa kan kaybediyor. Gençlerden oluşan 350 binden fazla yatırımcı borsadan çıktı. Uzman isimler, İsrail ve Hamas arasındaki savaş nedeniyle borsanın baskılanmasını neden olarak gösterdi. Savaş nedeniyle borsanın baskılanması, yatırımcısının borsanın yükseleceğine dair inancını kırdı. Bu nedenle yatırımcı kendine başka yatırım araçları aramaya başladı. Borsadaki yeni yatırımcılar çoğunlukla genç ve küçük yatırımcılardan oluşuyor. Bu yatırımcı kitlesi de piyasadaki anlık dalgalanmalardan etkileniyor. Borsadaki durgunluk nedeniyle borsadan çıkanlar mevduat faizlerine ve hisse fonlarına yönelmeye başladı.

"YATIRIMCININ CİDDİ TEDİRGİNLİK YAŞADIĞINI GÖRDÜK"

Kanal D Haber'in haberine göre Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Filiz ErYılmaz, "Son 4 aylık süredeki yükseliş de yerini çıkışa bırakmış oldu. Savaş fiyatlamasıyla birlikte 8 bin 562 en yüksek seviyesinden 7 bin 300'lere kadar borsanın düşüş yaşadığını gördük. Özellikle bu savaş fiyatlamasıyla yatırımcının ciddi tedirginlik yaşadığını gördük" dedi.

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