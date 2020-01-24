İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 338 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 52.695.961.479 1,51 Garanti Bankası 50.022.000.000 0,97 Akbank 45.032.000.000 0,87 Ereğli Demir Çelik 33.565.000.000 1,17 Enka İnşaat 33.300.000.000 0,90 İş Bankası (C) 32.759.781.600 0,60 Turkcell 31.746.000.000 1,83 Bim Mağazalar 30.663.600.000 7,58 Tüpraş 30.175.513.600 2,35 Türk Telekom 27.930.000.000 3,11 Ford Otosan 26.072.613.000 5,65 Aselsan 25.992.000.000 2,18 Yapı ve Kredi Bank. 25.932.447.442 0,64 İskenderun Demir Çelik 23.171.000.000 1,53 Sabancı Holding 20.934.544.332 0,66 Türk Hava Yolları 19.872.000.000 0,53 Vakıflar Bankası 16.500.000.000 0,54 Anadolu Efes 15.394.736.838 1,28 Arçelik 14.582.214.664 1,62 Tofaş Oto. Fab. 13.840.000.000 3,47(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

