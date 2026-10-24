Borsa ve altın çakıldı! Haftanın kazanandıran yatırım araçları belli oldu

Borsa İstanbul, altın ve yatırım fonları haftayı kayıpla kapatırken dolar yükseldi, euro ise yatay seyretti. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 5,16 gerileyerek 11.116,99 puana inerken, gram altın 6 bin 370 liraya düştü. Haftanın en çok kazandıran yatırım fonu kategorisi ise para piyasası fonları oldu.

ALTIN GERİLEDİ DOLAR YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 4,18 azalarak 6 bin 370 liraya indi.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 3,34 düşüşle 41 bin 880 liraya gerilerken, çeyrek altın da yüzde 3,37 değer kaybederek 10 bin 520 liradan satıldı.

Döviz piyasasında ise haftalık hareket sınırlı kaldı. ABD doları yüzde 0,36 artışla 49,7060 liraya yükselirken, euro yüzde 0,03 değer kazanarak 55,7790 liraya çıktı.

YATIRIM FONLARINDA TEK KAZANDIRAN KATEGORİ

Yatırım fonları haftayı yüzde 1,90, emeklilik fonları ise yüzde 2,25 kayıpla tamamladı. Yatırım fonları kategorileri arasında haftanın en çok kazandıranı, yüzde 0,62 getiri sağlayan para piyasası fonları oldu.