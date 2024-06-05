Borsa ve kripto paralar için "işlem vergisi" iddiası gündem olmuştu! Bakan Şimşek'ten açıklama geldi

Hisse senetleri ve kripto varlıkların alım satımı üzerinden bir işlem vergisi alınması üzerinde çalışmaların nihai noktaya geldiği iddiaları sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Şimşek kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı vergilendirme öngörmediklerini söyledi.

Şimşek, kripto ve hissede vergi çalışmalarına ilişkin Bloomberg'e konuştu. Şimşek “Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde” dedi.

Şimşek şu ifadeleri kullandı:

“Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamaktır. Bu çerçevede üzerinde çalıştığımız vergi paketiyle ilgili bu aşamada söyleyeceğimiz tek şey; kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı bir vergi öngörmüyoruz” diye konuştu.







