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Borsa ve kripto paralar için "işlem vergisi" iddiası gündem olmuştu! Bakan Şimşek'ten açıklama geldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.06.2024 17:15
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Borsa ve kripto paralara işlem vergisi uygulamasına ilişkin çalışmaların son aşamada olduğu iddiası gündem oldu. İddiaların ardından Borsa İstanbul'da satıcılı seyir izlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ise iddialara yalanlama geldi.

Borsa ve kripto paralar için "işlem vergisi" iddiası gündem olmuştu! Bakan Şimşek'ten açıklama geldi

Hisse senetleri ve kripto varlıkların alım satımı üzerinden bir işlem vergisi alınması üzerinde çalışmaların nihai noktaya geldiği iddiaları sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Şimşek kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı vergilendirme öngörmediklerini söyledi.

Şimşek, kripto ve hissede vergi çalışmalarına ilişkin Bloomberg'e konuştu. Şimşek “Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde” dedi.

Şimşek şu ifadeleri kullandı:

“Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamaktır. Bu çerçevede üzerinde çalıştığımız vergi paketiyle ilgili bu aşamada söyleyeceğimiz tek şey; kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı bir vergi öngörmüyoruz” diye konuştu.


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