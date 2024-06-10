Borsa'ya vergi mi geliyor? Cevdet Yılmaz'dan açıklama: 'Söylentilere itibar edilmemeli'

Borsa'ya vergi geleceği iddiaları tartışılmaya devam ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelir vergisinin olmayacağını, cüzi bir miktar işlem vergisi olabileceğini, henüz kesinleşmiş bir şeyin olmadığını aktarmıştı.

BORSA'DA İŞLEM VERGİSİ OLACAK MI?

Konuyla ilgili olarak bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz NTV'de katıldığı canlı yayında şunları ifade etti:

"Bizim yapacağımız vergi düzenlemeleri enflasyonu artırıcı değil, kayıt dışılığı azaltacak bir teklif barındırıyor. Çok spekülatifler görüyoruz sosyal medyada. Yetkililer açıklanmadan söylentilere itibar edilmemeli. Borsada yapılan işlemler üzerinden cüzi bir miktar alma tartışmaları yapılıyor. Borsada kazançlar üzerinden bir vergi yok. Sadece 10 binde 1'ler olur mu bunun tartışması var, işlem ücreti olarak."





