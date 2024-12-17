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Borsacı Nihat Özçelik tutuklandı

17.12.2024 09:08
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Borsanın bilindik isimlerinden Nihat Özçelik dün gözaltına alınmıştı. Daha öncesinde de birkaç iddia nedeniyle gözaltına alınan Özçelik, tehdit ve şantaj' ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Borsacı Nihat Özçelik tutuklandı

Borsacı Nihat Özçelik, ‘tehdit ve şantaj’ ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul’daki evinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

DAHA ÖNCE DE HAKİM KARŞISINDA ÇIKMIŞTI

Özçelik, daha önce hakkında yürütülen bir soruşturma doğrultusunda, emniyet görevlisine rüşvet verip yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 38 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu.

Özçelik, ‘tehdit ve şantaj’ ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
DHA

Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Nihat Özçelik
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