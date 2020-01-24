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Borsada günün ilk yarısı (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 14:31 | Son Güncelleme

Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,35 -0,42 26,34 Acıpayam Selüloz 7,29 0,28 14,44 Adana Çimento (A) 9,42 -0,11 -2,99 Adana Çimento (B) 6,91 -0,43 -3,09 Adana Çimento (C) 2,18 0,46 -2,24 Adel Kalemcilik 15,69 0,00 -0,06 Adese Alışveriş Ticaret 2,49 7,79 29,69 Afyon Çimento 6,66 0,91 6,05 Ak Enerji 1,15 0,00 5,50 Akbank 8,66 -1,59 6,78 Akçansa 9,97 -0,60 -0,70 Akdenız Güvenlık Hız. 2,09 0,00 -0,95 Akfen GMYO 3,98 -0,50 -1,73 Akın Tekstil 15,65 -0,32 13,49 Akiş GMYO 4,24 -1,40 4,95 Akmerkez GMYO 25,56 -0,54 7,94 Aksa 14,34 0,63 4,67 Aksa Enerji 4,12 0,73 8,42 Aksigorta 6,69 -2,05 9,85 Aksu Enerji 14,03 -0,21 -5,65 Alarko Carrıer 65,95 -1,12 9,92 Alarko GMYO 92,70 -1,17 0,98 Alarko Holding 6,16 1,48 3,53 Albaraka Türk 1,72 -0,58 12,42 Alcatel Lucent Teletaş 16,24 2,07 34,88 Alkim Kağıt 6,59 -0,45 18,10 Alkim Kimya 44,72 -0,18 16,70 Altınyağ 0,56 1,82 36,59 Altınyunus Çeşme 9,39 -0,53 -6,01 Anadolu Cam 4,57 -0,87 4,82 Anadolu Efes 26,00 -1,29 12,65 Anadolu Grubu Holding 20,06 -0,69 14,04 Anadolu Hayat Emek. 7,23 0,28 5,70 Anadolu Isuzu 12,43 -0,64 2,14 Anadolu Sigorta 4,97 0,00 12,95 Anel Elektrik 3,43 -0,58 6,85 Arçelik 21,58 -1,55 3,55 Arena Bilgisayar 10,09 -1,37 34,00 Armada Bilgisayar 22,36 -5,25 36,42 Arsan Tekstil 4,15 0,48 15,92 Artı Yatırım Holding 0,97 2,11 19,75 Aselsan 22,80 -0,18 8,88 Aslan Çimento 37,96 -0,11 -5,01 Ata GMYO 4,05 0,00 -10,60 Atakule GMYO 2,15 2,87 11,98 Atlantis Yatırım Holding 0,95 -4,04 -5,00 Atlas Yat. Ort. 1,66 7,10 15,28 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,26 -0,28 2,30 Avrasya GMYO 1,83 3,39 21,19 Avrasya Petrol ve Tur. 1,95 1,56 7,14 Avrasya Stratejik GMYF 1.316,20 0,01 2,36 Avrupa Yatırım Holding 1,57 -1,26 1,95 Ayen Enerji 4,11 -0,24 18,44 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,48 -0,80 13,24 Aygaz 13,69 -2,00 6,62 Bagfaş 20,10 -1,08 19,50 Bak Ambalaj 7,33 0,55 -0,27 Balatacılar Balatacılık 2,18 -8,79 75,81 Bantaş Ambalaj 3,35 -0,30 32,94 Banvit 18,12 -0,44 -2,42 Baştaş Başkent Çimento 3,06 2,00 18,15 Batı Çimento 3,87 -0,51 16,92 Batısöke Çimento 1,53 0,66 16,79 Bera Holding 4,21 -0,47 9,35 Berkosan Yalıtım 3,14 -0,95 14,60 Beşiktaş Futbol Yat. 2,51 0,00 2,45 Beyaz Filo 3,09 -0,32 -2,22 Bilici Yatırım 5,61 -2,94 28,38 Bim Mağazalar 50,50 -1,66 8,23 Birko Mensucat 0,32 -3,03 3,23 Birlik Mensucat 1,44 5,11 26,32 Bizim Mağazaları 12,04 0,84 7,79 Bolu Çimento 4,64 0,87 -1,28 Bomonti Elektrik 1,55 -3,73 21,09 Borusan Mannesmann 12,75 -0,23 11,35 Borusan Yat. Paz. 75,15 0,47 21,50 Bosch Fren Sistemleri 312,90 -0,03 7,93 Bossa 8,30 -0,60 2,98 Brisa 9,31 -1,38 -2,10 Burçelik 10,15 8,32 74,70 Burçelik Vana 24,20 -3,20 149,23 Bursa Çimento 6,63 -0,30 6,42 Carrefoursa 6,49 2,04 37,79 Ceo Event Medya 8,20 -7,66 -0,49 Coca Cola İçecek 44,68 0,40 15,45 Cosmos Yat. Holding 2,12 2,91 3,92 Credıtwest Faktorıng 2,42 4,76 -15,97 Çelebi 102,00 -0,58 -0,10 Çelik Halat 8,69 -0,11 33,69 Çemaş Döküm 1,53 -1,29 0,66 Çemtaş 8,17 0,12 -1,33 Çimbeton 48,20 -0,62 16,82 Çimentaş 14,79 -0,40 -1,40 Çimsa 9,42 -0,11 3,74 Çuhadaroğlu Metal 3,57 3,18 11,91 Dagi Giyim 2,72 -1,09 8,80 Dagi Yatırım Holding 4,45 0,23 96,90 Dardanel 6,50 9,43 71,50 Datagate Bilgisayar 9,75 1,56 24,84 Demısaş Döküm 3,64 0,55 4,60 Denge Holding 1,41 -1,40 2,92 Deniz GMYO 5,72 -1,38 13,27 Denizli Cam 9,27 1,87 11,15 Derimod 9,23 0,65 29,27 Derlüks Deri 3,98 0,25 -2,45 Desa Deri 4,57 -0,87 0,66 Despec Bilgisayar 4,86 0,21 14,62 Deva Holding 10,60 3,31 17,91 Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 -1,28 -1,28 Ditaş Doğan 10,09 0,40 5,54 DO-CO 597,30 -1,11 5,90 Doğan Burda 7,31 3,39 20,43 Doğan Holding 2,02 1,00 9,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,94 7,18 17,58 Doğusan 2,36 -2,07 13,46 Doğuş GMYO 5,12 1,99 13,02 Doğuş Otomotiv 12,38 -2,29 30,04 Döktaş Dökümcülük 59,90 -3,39 11,03 Duran Doğan Basım 23,26 10,24 65,67 Dyo Boya 5,60 2,75 14,29 Eczacıbaşı İlaç 4,20 0,00 13,21 Eczacıbaşı Yatırım 11,04 1,75 9,20 Edip Gayrimenkul 1,68 3,70 20,86 Ege Endüstri 642,40 4,25 10,66 Ege Gübre 54,15 -0,46 8,73 Ege Profil 14,35 -9,58 19,88 Ege Seramik 4,86 1,04 31,00 Egeli & Co Tarım Girişim 0,48 9,09 50,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,66 4,76 69,23 Egeli&Co Yatırım Holding 0,48 9,09 140,00 Egeplast 16,38 -7,93 31,04 Ekiz Kimya 1,30 -7,80 113,11 Emek Elektrik 1,89 2,72 18,87 Eminiş Ambalaj 1,76 2,33 15,79 Emlak Konut GMYO 1,65 0,00 13,01 Enerjisa Enerji 7,89 0,51 6,77 Enka İnşaat 6,66 0,30 3,74 Erbosan 26,22 0,46 4,96 Ereğli Demir Çelik 9,59 -1,44 6,08 Ersu Gıda 4,05 8,87 95,65 Escort Teknoloji 2,81 12,40 102,16 Etiler Gıda 2,39 -2,05 -2,45 Euro Kapital Yat. Ort. 1,82 -0,55 8,98 Euro Trend Yat. Ort. 1,34 -0,74 7,20 Euro Yat. Ort. 1,24 -0,80 5,08 Euro Yatırım Holding 1,56 -1,27 4,00 Fenerbahçe Futbol 16,33 -1,80 12,85 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,65 1,09 1,75 F-M İzmit Piston 57,65 -0,77 15,58 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,30 0,98 33,94 Ford Otosan 74,30 -1,72 4,87 Formet Çelik Kapı 2,92 0,69 -2,67 Frigo Pak Gıda 12,20 2,52 -5,86 Galatasaray Sportif 2,24 -0,88 10,34 Garanti Bankası 11,91 -1,24 6,91 Garanti Faktoring 5,56 -3,97 43,67 Garanti Yat. Ort. 1,20 0,00 11,11 Gedik Y. Men. Değ. 9,82 -2,77 75,36 Gedik Yatırım Holding 23,40 14,93 204,29 Gediz Ambalaj 8,82 3,76 30,47 Gentaş 2,50 -1,19 14,16 Gersan Elektrik 3,62 3,13 13,48 Global Men. Değ. 1,92 -3,03 2,13 Global Yat. Holding 5,13 0,98 5,34 Good-Year 4,29 0,47 5,93 Göltaş Çimento 18,20 -1,25 2,30 Gözde Girişim 5,16 1,57 0,39 GSD Denizcilik 3,46 2,67 35,16 GSD Holding 1,83 1,10 22,82 Gübre Fabrik. 9,13 -0,76 1,00 Güler Yat. Holding 2,08 -0,95 2,46 Güneş Sigorta 2,60 0,78 19,27 Halk GMYO 1,49 0,68 22,13 Halk Sigorta 2,04 0,00 3,03 Hatay Tekstil 8,18 11,29 19,07 Hedef Girişim 2,85 0,00 9,20 Hektaş 9,96 -0,40 24,19 HUB Girişim 47,50 6,60 242,22 Hürriyet Gzt. 1,23 0,00 7,89 ICBC Turkey Bank 5,74 -1,03 8,92 İdealist Danışmanlık 3,18 -0,31 -4,22 İdealist GMYO 3,42 -5,26 11,76 İhlas Ev Aletleri 2,91 1,04 -7,03 İhlas Gayrimenkul 1,17 -0,85 -2,50 İhlas Gazetecilik 4,45 -1,55 -34,65 İhlas Holding 0,89 0,00 -2,20 İhlas Yayın Holding 1,02 -0,97 0,00 İndeks Bilgisayar 12,94 -0,38 33,40 Info Yatırım 6,60 -4,35 -25,84 İntema 12,23 10,48 32,07 İpek Doğal Enerji 9,70 0,83 25,65 İskenderun Demir Çelik 7,99 -0,75 -0,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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