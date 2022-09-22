Borsadaki hareketlilik gündem oldu! Özgür Demirtaş'tan flaş çağrı: Bir günde bulayım

Borsada son zamanlarda yaşanan sert hareketlilik gündemdeki yerini koruyor. Özellikle sosyal medyada birçok yatırımcıdan yorum ve şikayetler gelmeye devam ederken ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da tartışmalara katılarak dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"BİR GÜNDE BULAYIM"

Paylaşımında, borsadaki işlemlerin açıklanması çağrısı yapan Demirtaş, "Borsada (ve tabii ki VIOP’ta) yapılan işlemleri açıklayın. Gerekiyorsa isimleri gizleyin, isimler yerine barkod koyun. Kimin küçük yatırımcıyı batırdığını 1 günde bulayım. Yazacağım kısa bir kod bile, kimin türev piyasasında pozisyonla banka hisselerinden kazandığını belirler." dedi.



