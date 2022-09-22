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Borsadaki hareketlilik gündem oldu! Özgür Demirtaş'tan flaş çağrı: Bir günde bulayım

22.09.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada son günlerde yaşanan hareketlilik gündemdeki yerini korumaya devam ederken ekonomi profesörü Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir çağrı geldi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, borsadaki işlemlerin açıklanması gerektiğini ifade eden Demirtaş, "Gerekiyorsa isimleri gizleyin, isimler yerine barkod koyun. Kimin küçük yatırımcıyı batırdığını 1 günde bulayım" dedi.

Borsadaki hareketlilik gündem oldu! Özgür Demirtaş'tan flaş çağrı: Bir günde bulayım

Borsada son zamanlarda yaşanan sert hareketlilik gündemdeki yerini koruyor. Özellikle sosyal medyada birçok yatırımcıdan yorum ve şikayetler gelmeye devam ederken ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da tartışmalara katılarak dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"BİR GÜNDE BULAYIM"

Paylaşımında, borsadaki işlemlerin açıklanması çağrısı yapan Demirtaş, "Borsada (ve tabii ki VIOP’ta) yapılan işlemleri açıklayın. Gerekiyorsa isimleri gizleyin, isimler yerine barkod koyun. Kimin küçük yatırımcıyı batırdığını 1 günde bulayım. Yazacağım kısa bir kod bile, kimin türev piyasasında pozisyonla banka hisselerinden kazandığını belirler." dedi.

tryk

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Özgür Demirtaş borsa
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