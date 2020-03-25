Borsalarda 2008’den beri en kötü hafta yaşanıyor

Borsalar 2008 yılından bu yana en kötü haftasını yaşarken, Dolar/TL yükselişini sürdüyor.Küresel piyasalarda dün Asya'dan ABD'ye bir çok borsada çift haneli kayıplar görülürken, 2008 yılındaki finansal krizden bu yana endekslerde en kötü haftalık performans yaşanıyor.

Küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ve seyahat sınırlamalarına neden olan koronavirüs salgını piyasalarda sert düşüşlere neden olurken, Türkiye piyasalarına da güçlü satış baskısını beraberinde getirdi.

Çin'den yayılan yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı dünya genelinde 134 bini aşarken, hastalığın bulaştığı 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs son dönemde Avrupa'da da etkisini göstermeye başladı. Virüsün daha ne kadar yayılacağı ve süreceği belirsizliğini korurken salgının ekonomik sonuçlarına ilişkin öngörüde bulunmayı da zorlaşıyor.

Avrupa borsalarında dün düşüşler ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'dan ABD'ye seyahat yasağı getirmesi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimi yapmaması sonucu çift haneye ulaşırken, güvenli liman ABD tahvilleri ve altına yönelim oldu.