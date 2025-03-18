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Bosna Hersek'in para birimi nedir? Bosna Hersek'in para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:18
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Uzun yıllardan bu yana farklı kültürleri barındıran Bosna Hersek, bilhassa tarihi dokusuyla turistlerin ilgi odağı olmayı başarmıştır. Balkanlarda bulunan Bosna Hersek ülkesinin nüfusu Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplardan meydana gelir. Dolayısıyla ülkenin birçok yerinde kilise, sinagog ve bir camiyi bir arada görmek şaşırtıcı bir durum sayılmaz. Peki, ülke hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için Bosna Hersek'in para birimi nedir?

Bosna Hersek'in para birimi nedir? Bosna Hersek'in para biriminin kodu ve sembolü

Balkanlar’ın gözde ülkelerinden biri olarak sayılan Bosna Hersek, doğal güzellikleri ve ikinci dünya savaşından kalma tarihi yapılarıyla dikkat çekmektedir. Dünyanın birçok yerinde egzotik bir müzik türü olarak tanımlanan Balkan müziğinin temelinde de Bosna Hersek’in farklı kültürleri içinde barındırması yer alır. Farklı kültürlere ev sahipliği yapan ülke, tatil seçenekleri ile her turiste hitap eden bir yapıdadır. Bosna- Hersek'e gitmek isteyen kişilerin araştırdığı konulardan ilki ise ülkenin hangi para birimini kullandığıdır.

Bosna Hersek'in para birimi nedir?

Bosna Hersek 1992 senesinde Yugoslavya’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eder ve aynı zamanda ulusal para birimini de tanıtır. Ülkenin kullandığı ilk para birimi 1992 yılında tanıtılan Bosna Dinarıdır. Ancak bu para birimi uzun süreler boyunca kullanılmaz ve yerini Bosna-Hersek Markı’na bırakır.

Günümüzde Bosna Hersek’in resmi para birimi Bosna-Hersek Markı'dır. Bosna-Hersek Markı, KM yani Konvertbl Mark olarak adlandırılmaktadır. Anlamı ise değiştirilebilir Mark olarak açıklanır. Bosna Markı, 1995 yılında gerçekleşen Dayton Anlaşmasından sonra dolaşıma girmiş olup ülkenin ekonomik istikrarını korumayı hedeflemektedir. Bosna-Hersek Markı banknotları 10, 20, 50, 100 ve 200 şeklinde sıralanırken, madeni paralar ise 5, 10, 20, 50 feninga ve 1, 2, 5 mark olarak kullanılmaktadır.

Bosna-Hersek Markı, KM olarak kısaltılan bir sembolle ifade edilmektedir. Bu sembolün kullanım amacı ise para biriminin Latin ve Kiril alfabelerinde kolayca anlaşabilir olmasıdır. Bu sayede hem Bosna Hersek halkı hem de turistler açısından kullanımı pratiktir. KM kısaltması ülkedeki fiyat etiketlerinde, resmi belgelerde ve uluslararası finans piyasalarında kullanılmaktadır.

Bosna-Hersek Markı döviz kurunda ise Euro'ya sabitlenmiştir. Bu durum Bosna-Hersek Markı’nın değerinin Euro'nun değerine göre belirlendiği anlamına gelir. Resmi para biriminin sabit döviz kuru sistemine sahip olması ülkedeki ekonomik istikrarın oluşmasında oldukça etkili bir rol oynamıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Bosna Hersek para
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