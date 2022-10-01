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BOTAŞ duyurdu! İran'dan Türkiye'ye 8 gün gaz akışı olmayacak

01.10.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, İran'dan Türkiye'ye olan gaz akışının, 2-9 Ekim tarihleri arasında duracağı belirtildi. Kesinti nedeniyle arz-talep dengesinde bir sorun oluşması beklenmezken, gerekçenin ise bakım çalışması olduğu açıklandı.

BOTAŞ duyurdu! İran'dan Türkiye'ye 8 gün gaz akışı olmayacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), gerçekleşecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattından 2 - 9 Ekim arasında gaz akışının duracağını bildirdi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, durum nedeniyle arz-talep dengesiyle ilgili bir sorun öngörülmediği aktarıldı.

Açıklamada, "İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattında 2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Gürbulak giriş noktasından iletim şebekemize 8 gün boyunca doğal gaz teslimatı yapılamayacaktır. Planlı bakım ve onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesiyle ilgili herhangi bir sorun öngörülmemektedir." ifadeleri kullanıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran doğal gaz
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