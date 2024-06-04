BOTAŞ duyurdu: Türk Akım'da 12 günlük planlı bakım

Türk Akım'da 04-10 Haziran 2024 tarihleri arasında 7 Gaz Günü ve 15–19 Haziran 2024 tarihleri arasında 5 Gaz Günü olmak üzere planlı bakım-onarım çalışmaları yapılacak.

Bu nedenle, Ulusal İletim Şebekemize planlı bakım onarım çalışmalarının yapılacağı Gaz Günlerinde, OS-1 Kıyıköy Giriş Noktasından doğal gaz teslimatı yapılmayacak.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu çalışmalar süresince, OS-1 Kıyıköy Giriş Noktasını ve ilgili Transfer Noktalarını kullanan Taşıtanlar TMB değerlerini "0 (sıfır)" Sm3/gün olarak oluşturmaları gerekmektedir. Ayrıca, yukarıda belirtilen planlı bakım onarım çalışmalar süresince Ulusal İletim Şebekemizin arz talep dengesinin sağlanması konusunda gerekli tedbirler alınmıştır."





