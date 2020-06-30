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BOTAŞ'tan doğal gaza indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.06.2020 11:58 | Son Güncelleme

BOTAŞ, elektrik üretimi için doğal gaz satışında fiyatlarında yüzde 12.5'lik indirim yaptı.

BOTAŞ'tan doğal gaza indirim

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Temmuz ayı için belirlediği toptan satış fiyat tarifesini kurumun internet sayfasından yaptığı açıklamayla duyurdu.

BOTAŞ, elektrik üretimi için toptan satış fiyat tarifesinde yüzde 12,5 indirim yaptı.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
yazın ortasında indirim ?
Allah devletimize zeval vermesin.
ne yapalım elektirik üretmeyemi başlayalım kışa doğru perakende satışta indirim yapsın .
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