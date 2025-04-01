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Boykot tartışması gündem oldu! Bakan Bolat: "Maddi kaybı olan tazminat davası açabilir"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.04.2025 22:01
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan'da yapılacak boykota destek verip vatandaşlara tüketimi durdurmaları çağrısını yapmıştı. Bu gelişme sonrası bir açıklama da Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi. Bolat, "Boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir" dedi.

Boykot tartışması gündem oldu! Bakan Bolat: "Maddi kaybı olan tazminat davası açabilir"

2 Nisan için yapılan boykot çağrılarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek vermişti. Özel paylaşımında "Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum." demişti.

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TEPKİ

Özel'in çağrısında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki göstermişti. Çelik paylaşımında "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir" ifadelerini kullanmıştı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda “boykot” çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik re’sen Nefret ve Ayrımcılık ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlarından soruşturma başlattı."

BAKAN BOLAT: "MADDİ KAYIP YAŞAYAN TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da "Boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir" dedi.

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