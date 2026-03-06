Böyle bağış görülmedi! Savaşın ortasında kaldılar: Kampanyalar başladı

ABD ile İsrail’in İran’a saldırarak başlattığı savaşın yedinci gününde de devam ediyor. Savaş bölgeye hızla yayılırken bölgedeki turistler de ülkelerine dönmek için çıkış yolu arıyor. Otel masraflarını karşılayamayacak hale gelen turistler çevrimiçi bağış kampanyalarına yönelmeye başladı.

Binlerce turist hava sahalarının kapalı olması ve uçuşların iptal edilmesinden dolayı bulundukları ülkede mahsur kaldı. Business Insider’ın haberine göre, evlerine dönebilmek veya konaklama masraflarını karşılayabilmek için açılmış en az 28 aktif GoFundMe kampanyası var.

15 BİN DOLARA KADAR YÜKSELİYOR

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerde mahsur kalan kişiler konaklama veya diğer masrafları için para toplamaya çalışıyor. Kampanyaların hedefleri yaklaşık 660 dolardan 15 bin dolara kadar değişiyor. Bazıları hiç bağış toplayamazken bazı kampanyalar 5 bin doların üzerine çıktı.

ON BİNLERCE UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Seyahat kaosu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki birçok ülkenin hava sahasını kapatmasıyla başladı. İran, Irak, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ın aldığı kararların ardından Orta Doğu’daki uçuş trafiği büyük ölçüde durdu. Havacılık veri şirketi Cirium’a göre 28 Şubat’tan bu yana bölgeye giriş ve çıkış yapan on binlerce uçuş iptal edildi.



ABD’DEN VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

ABD Dışişleri Bakanlığı da hafta başında bölgede bulunan vatandaşlarına “ticari yollarla” tahliye olmaları çağrısında bulundu. İlk etapta bazı ABD büyükelçilikleri vatandaşları tahliye etmek için yardımcı olamayacaklarını bildirse de daha sonra bakanlık Orta Doğu genelinde ABD vatandaşları için uçuşlar düzenleneceğini açıkladı.



BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Dünyanın uluslararası yolcu trafiği açısından en yoğun havalimanı olan Dubai Uluslararası Havalimanı da hafta sonu tüm uçuşları geçici olarak durdurdu. Daha sonra bazı kargo ve geri dönüş uçuşlarının yeniden başlatıldığı bildirildi. Ancak bölgedeki güvenlik riski sürdükçe hem turizm hem de hava ulaşımı belirsizliği devam ediyor.