Brent petrol ve uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette; Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? 30 Mayıs 2022 Brent petrol ne kadar, kaç dolar? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar ve güncel fiyat bilgisi haberimizde...

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR OLDU?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 116,43 dolardan işlem görüyor.

30 MAYIS 2022 BRENT PETROL KAÇ DOLAR?

Brent petrol 116,43 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan, ABD ham petrolünde ilk işlemler 115 doların üzerinde gerçekleşti.

Fiyatlardaki yükselişte Çin'in finans ve teknoloji merkezi Şanghay'da salgın önlemlerinin gevşetilmesi etkili oldu.

Vaka sayısı 3 ayın en düşük seviyesini görürken Şanghay'da 1 Haziran itibariyle imalatçılar operasyonlarına başlayabilecek.

