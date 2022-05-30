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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? 30 Mayıs 2022 Brent petrol ne kadar, kaç dolar?

30.05.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrol fiyatı; küresel enflasyonu ve tüketicileri doğrudan etkilediği için vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? 30 Mayıs 2022 Brent petrol ne kadar, kaç dolar? İşte detaylar...

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? 30 Mayıs 2022 Brent petrol ne kadar, kaç dolar?

Brent petrol ve uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette; Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? 30 Mayıs 2022 Brent petrol ne kadar, kaç dolar? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar ve güncel fiyat bilgisi haberimizde...

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR OLDU?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 116,43 dolardan işlem görüyor.

30 MAYIS 2022 BRENT PETROL KAÇ DOLAR?

Brent petrol 116,43 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan, ABD ham petrolünde ilk işlemler 115 doların üzerinde gerçekleşti.

Fiyatlardaki yükselişte Çin'in finans ve teknoloji merkezi Şanghay'da salgın önlemlerinin gevşetilmesi etkili oldu.

Vaka sayısı 3 ayın en düşük seviyesini görürken Şanghay'da 1 Haziran itibariyle imalatçılar operasyonlarına başlayabilecek.

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