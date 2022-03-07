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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Petrolde sert yükseliş! Brent petrol fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar arttı?

07.03.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya petrol piyasası için oldukça önemli bir yakıt türü olduğu bilinen brent petrol, ham yakıt için de kullanılmaktadır. Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 70 oranında yükselmiş olan petrol fiyatlarındaki son durum ve brent petrol fiyatları merak ediliyor. Peki brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Brent petrol fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar arttı? İşte petrolde son durum...

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Petrolde sert yükseliş! Brent petrol fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar arttı?

Brent Petrol, 2008 yılından bu yana oldukça yüksek seviyede seyrediyor ve tüm dünyada piyasaları etkilemeye devam ediyor. İskoçya'nın bir bölgesinden çıkarılmakta olan petrolün global anlamda bir önemi bulunmakta. Ham petrol olarak da adlandırılan bu yakıt türü, her an tükenme tehlikesiyle de karşı karşıya kalmış durumda. Peki brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

BRENT PETROL NEDİR?

Rus petrolüne yapılan ambargo dünyadaki petrol arzını azaltabilir düşüncesi, Rusya Ukrayna savaşının başlamasından bu yana brent petrol fiyatının yüzde 30'dan fazla yükselmesine sebep oldu. Konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya petrolünün ithalatına yasak getirilebileceğiyle ilgili adımları Avrupa Birliği ile müzakere ettiklerini açıklamıştı. Açıklamayla beraber ise brent petrol, 2008'den bu yana en yüksek seviye olan 140 dolara kadar yükselmişti.

7 Mart 2022 tarihi itibarıyla güncel brent petrol fiyatı 130 dolara ulaşmış durumda.

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR OLDU?

Dünya üzerindeki petrol anlaşmalarının üçte ikisi brent petrol üzerine yapılmaktadır.
Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan tatlı bir petrol türü olarak bilinmekte. Ham petrol olarak da geçen bu tür, İskoçya'nın Shetland Havzası'nda bulunan denizden çıkarılmaktadır. Royal Dutch Shell şirketi tarafından işletilen bölgenin kullanım ömründe sona gelinmiştir.

Brent ismi, ayrıca bölgede yaşayan bir kuş olan brent goose (yosun kazı) türünden gelmektedir. Bölgenin genel ismine de brent adı verilmiştir. Aynı zamanda isim petrol arama sahalarının isimlerinin baş harflerini de karşılamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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