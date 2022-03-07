Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Petrolde sert yükseliş! Brent petrol fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar arttı?

Brent Petrol, 2008 yılından bu yana oldukça yüksek seviyede seyrediyor ve tüm dünyada piyasaları etkilemeye devam ediyor. İskoçya'nın bir bölgesinden çıkarılmakta olan petrolün global anlamda bir önemi bulunmakta. Ham petrol olarak da adlandırılan bu yakıt türü, her an tükenme tehlikesiyle de karşı karşıya kalmış durumda. Peki brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

BRENT PETROL NEDİR?

Rus petrolüne yapılan ambargo dünyadaki petrol arzını azaltabilir düşüncesi, Rusya Ukrayna savaşının başlamasından bu yana brent petrol fiyatının yüzde 30'dan fazla yükselmesine sebep oldu. Konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya petrolünün ithalatına yasak getirilebileceğiyle ilgili adımları Avrupa Birliği ile müzakere ettiklerini açıklamıştı. Açıklamayla beraber ise brent petrol, 2008'den bu yana en yüksek seviye olan 140 dolara kadar yükselmişti.

7 Mart 2022 tarihi itibarıyla güncel brent petrol fiyatı 130 dolara ulaşmış durumda.

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR OLDU?

Dünya üzerindeki petrol anlaşmalarının üçte ikisi brent petrol üzerine yapılmaktadır.

Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan tatlı bir petrol türü olarak bilinmekte. Ham petrol olarak da geçen bu tür, İskoçya'nın Shetland Havzası'nda bulunan denizden çıkarılmaktadır. Royal Dutch Shell şirketi tarafından işletilen bölgenin kullanım ömründe sona gelinmiştir.

Brent ismi, ayrıca bölgede yaşayan bir kuş olan brent goose (yosun kazı) türünden gelmektedir. Bölgenin genel ismine de brent adı verilmiştir. Aynı zamanda isim petrol arama sahalarının isimlerinin baş harflerini de karşılamaktadır.

