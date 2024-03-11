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Brent petrol fiyatlarında düşüş

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
11.03.2024 09:08
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Petrol, ABD enflasyon verileri ve OPEC ile UEA'nın bu hafta talep görünümüne dair ipuçları verebilecek raporları öncesinde düşüş kaydetti.

Brent petrol fiyatlarında düşüş

Brent vadeli işlemleri Cuma günü yüzde 1,1 düştükten sonra varil başına 82 doların altına gerilerken, ABD ham petrolü 78 doların altındaydı. Fiyatlar halen dar bir ticaret aralığında kalmayı sürdürüyor. Yatırımcılar Salı günü beklenenden daha sıcak bir ABD enflasyonu verisi bekliyor; bu da para politikasının yolunu bulandırabilir.

Petrol, piyasanın rakip yükseliş ve düşüş faktörleriyle dengelenmesiyle 2021 sonundan bu yana en az dalgalı haftasını yaşıyor. OPEC+ üretim kesintileri ve Orta Doğu gerilimleri, grup dışından artan arz ve en büyük ithalatçı Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin devam eden endişeler ile dengeleniyor.

Yatırımcılar aynı zamanda İsrail ile Hamas arasında çıkmaza giren ateşkes görüşmelerini de izliyor. İsrail, görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde güney Gazze'deki Refah şehrini işgal etmekle tehdit etti ve ABD Başkanı Joe Biden bunun "kırmızı çizgi" olacağı konusunda uyardı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü aylık piyasa raporunu Salı günü yayınlayacak, Uluslararası Enerji Ajansı ise Perşembe günü ilgili görünümünü yayınlayacak. ABD Enerji Bilgi İdaresi de bu hafta Kısa Vadeli Enerji Görünümünü yayınlayacak.

Bu arada ülkenin petrol bakanı, İran'ın petrol ihracatının, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın dünya güçleriyle nükleer anlaşmasından vazgeçip yaptırımları yeniden uygulamaya koyduğu 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.

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Petrol
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