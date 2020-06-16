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Brent petrol ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.06.2020 09:49 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 39,80 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol ne kadar oldu?

Dün 39,90 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 39,80 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,13 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatlarının yükselişinde ABD Merkez Bankası'nın şirket hisseleri alımına başlayacağını açıklamasıyla hareketlenen mali piyasaların ekonomiye ilişkin oluşturduğu olumlu beklentiler etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin üretim kısıntısı kararları da fiyatların yükselmesine sebep oluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga ihtimalinin küresel ekonomileri olumsuz etkileyebileceğine ilişkin endişeler ise fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Bugün, Uluslararası Enerji Ajansının mayıs ayı verilerini içeren aylık petrol piyasası raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 40,66 ile 43,32 dolar aralığının direnç, 38 ile 35,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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