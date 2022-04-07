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Brent petrol yükselişe geçti! İşte benzin ve motorin fiyatında son durum

07.04.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatları Uluslararası Enerji Ajansı'nın savaş nedeniyle piyasalarda yaşanabilecek tedarik sıkıntılarını gidermeye yönelik önlem amacıyla acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü daha kullanıma açacağını duyurdu. Bu kararla dün 101 dolara gerileyen fiyatlar bu sabah güne artıda başladı. Vatandaşlar petrol fiyatları ile birlikte akaryakıt fiyatlarını da araştırırken benzin ve motorin için güncel rakamlar şöyle oldu...

Brent petrol yükselişe geçti! İşte benzin ve motorin fiyatında son durum

Brent petrolün varili, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını açıklamasının ardından uluslararası piyasalarda dün akşam 101,81 dolara kadar geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 97,02 dolardan alıcı buldu. Brent petrol bu sabah güne yüzde 1,73 artıda başlayarak 102,82 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrol ise yüzde 1,58 değer kazanarak 97,75 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Fiyatlar, IEA’nın Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında yaşanabilecek tedarik sıkıntılarını gidermeye yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü daha kullanıma açacağını açıklamasının ardından düştü.

IEA Başkanı Fatih Birol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, piyasaya sürülecek 120 milyon varilin 60 milyon varilinin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını kaydetti. Birol, diğer üye ülkelerin ne kadar katkıda bulunacağına ilişkin ayrıntıların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

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İNGİLTERE’NİN YAPTIRIM KARARI ETKİLİ OLDU

İngiltere’nin Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarını dondurması ve İngiliz firmalarının Rusya'ya tüm yeni dış yatırımlarını yasaklanmasına ilişkin kararı da fiyatlardaki düşüşü hızlandırdı.

2022'nin sonuna kadar İngiltere, Rus kömür ve petrolüne olan tüm bağımlılığını sona erdireceğini ve sonrasında ise mümkün olan en kısa sürede gaz ithalatını sonlandıracağını duyurdu. Ayrıca gelecek haftadan itibaren Rusya'nın petrol üretme ve ihraç etme kabiliyetini azaltmak amacıyla önemli petrol arıtma ekipmanları ve katalizörlerinin ihracatının yasaklanacağı bildirildi.

Öte yandan Rusya için önemli bir gelir kaynağı olan demir-çelik ürünleri ithalatı da yasaklanırken, 8 oligark daha yaptırım listesine eklendi.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından geçtiğimiz hafta benzin ve motorin fiyatlarına üst üste indirimler gelmişti. Dünkü düşüş sonrası beklentiye giren vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını merak ederken tabelaların değişmediği gözlemlendi. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19, motorin ise 22,23 liradan satılıyor. Otogazın litre fiyatı da ortalama 11,66 liradan satışa sunuluyor.


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