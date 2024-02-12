FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Brent petrolün varil fiyatı 81,94 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 81,94 dolar

12.02.2024 10:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​81,94 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 81,94 dolar

Cuma günü 82,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 düşüşle 81,94 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,59 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 5 yükselmesinin ardından yatırımcıların kar satışlarına yönelmesi sonucu fiyatlar haftaya düşüşle başladı.

Kızıldeniz'de devam eden gerginliğin küresel petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi, fiyatların yükselişinde etkili olmuştu. Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle fiyatlar yüzde 5 artış göstermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifi sunan Hamas'ın isteklerini kabul etmeyerek Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini açıklaması da fiyatların yükselişini destekledi.

Öte yandan dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de petrol ve doğal gaz üretiminde artış olabileceği beklentisi petrol fiyatlarının yükselişini kısıtladı. ABD'de petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ülkede üretim geçen hafta günlük 13,3 milyon varil ile rekor seviyeye ulaştı. Sondaj sayısındaki artışın, üretime de yansımaya devam etmesi bekleniyor.

Bu hafta ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol piyasasına ilişkin aylık raporu yayımlanacak. Raporda üretime ve talebe dair verilerin fiyatlar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Brent petrolde gün içinde teknik olarak 82,13 ile 82,34 dolar aralığının direnç, 81,43 ile 81,29 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. (AA)Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TÜİK açıkladı: İnşaat maliyetlerinde artışTÜİK açıkladı: İnşaat maliyetlerinde artış
Borçlanma faizleri düştü, vadeler uzadı! Risk primi yeniden düşüşteBorçlanma faizleri düştü, vadeler uzadı! Risk primi yeniden düşüşte
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladıKüresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı
Anahtar Kelimeler:
Petrol
En Çok Okunan Haberler
Emekli ikramiyesinde bu yeni rakamı ilk kez duyacaksınız!

Emekli ikramiyesinde bu yeni rakamı ilk kez duyacaksınız!

Bakan Şimşek'e seslendi: "Faiz oranları artacak! Dolar 100 TL de olsa..."

Bakan Şimşek'e seslendi: "Faiz oranları artacak! Dolar 100 TL de olsa..."

Kopuk ile ekrana dönen Biran Damla Yılmaz ceketini çıkarınca...

Kopuk ile ekrana dönen Biran Damla Yılmaz ceketini çıkarınca...

Hesabına 500 bin TL yatınca soluğu karakolda aldı, gerçek ortaya çıktı

Hesabına 500 bin TL yatınca soluğu karakolda aldı, gerçek ortaya çıktı

Ankara'da kritik 'ek zam' toplantısı

Ankara'da kritik 'ek zam' toplantısı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.