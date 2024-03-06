FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Brent petrolün varil fiyatı 82,32 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 82,32 dolar

06.03.2024 10:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​82,32 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 82,32 dolar

Dün 83,14 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 artarak 82,32 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,46 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintilerini haziran sonuna kadar uzatacaklarını açıklaması nedeniyle artan arz endişeleri etkili oldu.

OPEC tarafından pazar günü yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ve Rusya’nın başı çektiği bazı üye ülkelerin üretim kesintilerinin haziran sonunda yeniden değerlendirileceğini ve piyasa koşullarına göre kademeli olarak azaltılabileceği duyurulmuştu.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü ise ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirerek fiyatların yükselişini kısıtlıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 423 bin varil artacağını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 600 bin varil artacağı yönünde.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda artışa işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının düşüş eğiliminde olması bekleniyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizlik devam ederken, yatırımcılar, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ile ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdam verilerine odaklandı.

Yatırımcıların odağında ayrıca bugün dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ve ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin’in ekonomi yönetiminin açıklayacağı ekonomiyi destekleyici yeni teşvik paketleri bulunuyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler’in Kızıldeniz'de gerilimi artıran saldırıları ve ABD ve bazı AB ülkelerinin karşı adımları petrol fiyatlarında yükseltici etki yaratmaya devam ederken, İsrail Filistin çatışmalarının sona ermesine ilişkin haber akışı fiyatların yukarı yönlü hareketlerini kısıtlıyor.

Hamas, bugün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşın kapsamlı şekilde durdurulmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmak için arabulucular üzerinden müzakerelere devam edeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün, Gazze Şeridi'nde olası bir ateşkes anlaşmasının Hamas'a bağlı olduğunu söylemişti.

Brent petrolde teknik olarak 82,22 ile 82,33 dolar aralığının direnç, 81,93 ile 81,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. (AA)Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küresel piyasalar negatif seyrediyor: FED Başkanı'nın sunumu mercek altındaKüresel piyasalar negatif seyrediyor: FED Başkanı'nın sunumu mercek altında
Borsa güne düşüşle başladıBorsa güne düşüşle başladı
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor geldi! Uzman isimden tahminleri tepetaklak edecek 'dalgalanma' uyarısıAltın fiyatlarında rekor üstüne rekor geldi! Uzman isimden tahminleri tepetaklak edecek 'dalgalanma' uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Brent petrol
En Çok Okunan Haberler
Çok konuşulacak '2028' yorumu: Onu aday yaparım!

Çok konuşulacak '2028' yorumu: Onu aday yaparım!

Kurum'un 'sipariş' videosu gündemde! "Boşuna uğraşmasınlar, oy kaybettirmez"

Kurum'un 'sipariş' videosu gündemde! "Boşuna uğraşmasınlar, oy kaybettirmez"

Borsa mı faiz mi? Uzman isim yanıtladı

Borsa mı faiz mi? Uzman isim yanıtladı

Bakan Işıkhan’dan mesai saati mesajı

Bakan Işıkhan’dan mesai saati mesajı

İndirimli sıfır araç almaya çalışırlarken servet kaptırdılar

İndirimli sıfır araç almaya çalışırlarken servet kaptırdılar

Emekli memur zammında hedef enflasyon hesabı!

Emekli memur zammında hedef enflasyon hesabı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ünlü markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla kavuşmanın şimdi tam zamanı!

Ünlü markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla kavuşmanın şimdi tam zamanı!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.