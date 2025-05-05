FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Brent petrolün varili 59,42 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 59,42 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 59,42 dolardan işlem görüyor

Cuma günü 66,22 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,31 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 3,08 düşerek 59,42 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,24 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, OPEC+ grubunun üretim artışını hızlandırma kararı almasının ardından aşağı yönlü hareket gösterdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubu, hafta sonu yaptığı toplantıda haziran itibarıyla günlük üretimi 411 bin varil artırma kararı aldı.

Açıklanan artış, OPEC+ tarafından daha önce öngörülen miktarın yaklaşık üç katı oldu. Başta Suudi Arabistan ve Rusya olmak üzere kilit üyeler üretimlerini artıracak.

Uzmanlara göre, bu adım, gelecek aylarda petrol arzının ciddi biçimde artacağına işaret ederken, fiyatları düşürme potansiyeline sahip ve Orta Doğu'daki olası arz kesintilerini dengeleyebilir.

Aynı zamanda, Barclays, OPEC+'ya yönelik temel beklentisini güncelledi. Banka, grubun gönüllü üretim kesintilerini planlanandan daha hızlı şekilde aşamalı olarak sona erdireceğini öngörüyor.

İlk plana göre 18 ay sürecek bu geçişin artık 6 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Bu revizyon, OPEC+'nın son dönemdeki agresif üretim artışlarına paralel olarak, arzın daha da genişleyebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran destekli Husilerin İsrail ana havalimanı yakınlarına füze atmasının ardından Tahran'a misilleme sözü verdi. İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ise, ABD ya da İsrail'in saldırması durumunda karşılık vereceklerini duyurdu.

Netanyahu'nun İran'a yönelik yeni adımlar atacağı yönündeki tehditlerine rağmen, OPEC+'nın üretim artışı kararı Orta Doğu'daki artan tansiyona dair endişeleri büyük ölçüde bastırdı.

Brent petrolde teknik olarak 70,88 doların direnç, 59,75 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Avrupa borsaları karışık seyrediyorAvrupa borsaları karışık seyrediyor

Anahtar Kelimeler:
Petrol Brent petrol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emniyet araştırmayı derinleştirdi: Banka hesapları inceleniyor!

Emniyet araştırmayı derinleştirdi: Banka hesapları inceleniyor!

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat

4 aylık enflasyon farkına göre yeni maaş tablosu…

4 aylık enflasyon farkına göre yeni maaş tablosu…

Mourinho sonrası adaylar belli oldu! F.Bahçe'de o isim geri dönebilir...

Mourinho sonrası adaylar belli oldu! F.Bahçe'de o isim geri dönebilir...

Nisan enflasyonu belli oldu!

Nisan enflasyonu belli oldu!

Tüm sürücülerin bilmesi gereken yeni düzenleme! Kazaya karışmasalar da hapis cezası alacaklar

Tüm sürücülerin bilmesi gereken yeni düzenleme! Kazaya karışmasalar da hapis cezası alacaklar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.