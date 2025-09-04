FİNANS

Brent petrolün varili 66,95 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,95 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün dün 69,08 dolara kadar yükselen varil fiyatı, günü 67,27 dolar seviyesinde tamamladı.

Bugün saat 09.20 itibarıyla fiyatlar yüzde 0,5 gerileyerek 66,95 dolara indi. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 63,24 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun hafta sonu yapacağı toplantıda üretim artışı yönünde karar alacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle geriledi.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, pazar günü ekim ayına yönelik üretim kararlarını değerlendirmek üzere toplanacak.

Grup, daha önce eylül için üretimi ağustosa kıyasla günlük 547 bin varil artırma kararı almıştı. Ekim ayında da artışların süreceği beklentileri arz fazlası endişelerini artırarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

ABD'NİN PETROL STOKLARINDAKİ ARTIŞ FİYATLARI AŞAĞI ÇEKTİ

Bunun yanı sıra dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de stokların arttığına işaret eden veriler de fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Ülkede ticari ham petrol stoklarına dair resmi verilerden önce öngörü açıklayan Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 622 bin varil arttığını belirtti. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklarda beklenenin aksine artış olması, ABD'de talebin zayıfladığına işaret ederek petrol fiyatlarını baskıladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışa yönelik diplomatik girişimler de fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün CBS News'e yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında barış sağlanması için çabalarını sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi. Bu tutumunu "gerçekçi ve iyimser" olarak nitelendiren Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin müzakerelerdeki tutumunu yakından takip ettiğini söyledi.

"Bunu izliyorum, görüyorum ve Başkan Putin ile Başkan Zelenskiy ile de konuşuyorum." diyen Trump, "Bir şeyler olacak ama henüz hazır değiller. Ama bir şeyler olacak. Biz bunu başaracağız." ifadesini kullandı.

Barış çabaları, piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek fiyatları baskılıyor.

Ayrıca, dün Beyaz Saray'da Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi ağırlarken Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, birkaç gün içinde Putin ile yapacağı görüşmenin ardından Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin kararını vereceğini söyledi. Trump, iki ülkenin henüz barış anlaşması için masaya oturmamış olmasından duyduğu hayal kırıklığını ifade ederek, Rusya ve Ukrayna'nın asker kayıplarının sürdüğünü belirtti.

Hindistan'ın Rusya'dan petrol almasını yaptırım yoluyla engelleyerek Moskova'ya "ikincil" önemli bir yaptırım uyguladıklarını dile getiren Trump, "Hindistan'a getirdiğim yaptırımı unutmayın. Rusya'ya milyarlarca dolara mal oldu. Ancak Rusya'ya henüz ikinci ve üçüncü aşama yaptırımları getirmedim." dedi.

Karşılıklı tarife kararları da enerji talebini baskılayarak fiyatları aşağı yönlü etkilemeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,65 doların direnç, 61,80 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Brent petrolün varil fiyatı, dün 69,08 dolara yükseldikten sonra günü 67,27 dolarda tamamladı.
  • Bugün saat 09.20 itibarıyla Brent petrol fiyatı yüzde 0,5 gerileyerek 66,95 dolara indi; Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 63,24 dolardan işlem gördü.
  • OPEC+ grubunun hafta sonu yapacağı toplantıda üretim artışı kararı alacağı beklentileri petrol fiyatlarını aşağı çekti.
  • ABD'de petrol stoklarının geçen hafta 622 bin varil arttığı bildirildi; bu durum talebin zayıfladığına işaret etti ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.
  • ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin çabalarının sürdüğünü ve barış anlaşması için müzakerelerin henüz başlamadığını açıkladı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
