Brent petrolün varili 67,82 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,82 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün dün 68,50 dolara kadar yükselen varil fiyatı, günü 68,20 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 67,82 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,23 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki düşüşte, Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırılarının yol açtığı dünkü yükselişin ardından piyasaların savaşın seyri ve olası barış ihtimaline odaklanması etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile anlaşma yapmaya yanaşmaması halinde Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağını yineleyerek, "Gelecek bir iki hafta içinde ne olacağını göreceğiz, (anlaşma olmazsa) o zaman çok güçlü bir şekilde müdahale edeceğim." dedi.

Savaşı sona erdirmek için Moskova ile Kiev'in konuşması gerektiğini belirten Trump, "Her zaman dediğim gibi, tango iki kişiyle yapılır ve onlar da bir araya gelmeliler. Bu savaşı çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum. Belki başarırlar, belki başaramazlar bilmiyorum. Onlara, bunu kendi aralarında çözmeleri gerektiğini söyledim." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın, Avrupa'ya Rus petrolü taşıyan Drujba boru hattına yönelik saldırısının tüm uluslararası toplum tarafından kınanması gerektiğini belirterek, "Bu tür faaliyetler, uluslararası hukukta terör saldırısı olarak nitelendirilmektedir." dedi.

Slovakya ve Macaristan'dan yetkililer, 22 Ağustos'ta yaptıkları açıklamalarda, Ukrayna'nın Drujba saldırısı nedeniyle ülkelerine yönelik Rus petrolü sevkiyatının 5 gün süreyle durdurulduğunu açıklamış, Ukrayna'ya tepki göstermişti.

Öte yandan, yatırımcıların odağında, Hindistan'n Rusya'dan petrol ithalatı nedeniyle ABD'nin bu ülkeye uygulayacağı ek gümrük vergileri bulunuyor. Washington ile Yeni Delhi arasında tarife görüşmeleri sürerken, Trump yönetimi Hindistan'a karşılıklı tarifeler kapsamında yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıklamış, ardından alınan ek kararla vergi oranı toplamda yüzde 50'ye kadar yükseltilmişti. Söz konusu düzenlemenin 27 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Analistler, yatırımcıların bu vergilerin etkisini yakından izlediğine dikkati çekerken, Hintli ihracatçıların olası aksaklıklara karşı hazırlık yaptığını ifade etti.

Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması da piyasaları etkiliyor. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fed yasasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak Cook'un görevden alındığını bildirdi. Cook'un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğine dair yeterli neden olduğunu öne süren Trump, Cook'un iki hafta arayla, iki farklı mülkün birincil ikametgahı olacağına dair taahhüt verdiği belgeleri imzaladığını belirtti.

Analistler, söz konusu kararın, hükümet ile Banka arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin benzeri görülmemiş bir girişim olarak yatırımcıların Fed'in bağımsızlığına dair kaygılarını artırdığını belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 73,47 doların direnç, 61,09 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. (AA)

  Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
