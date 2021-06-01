Brent petrolün varili 70,30 dolar

Dün 69,32 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,82 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,41 artışla 70,30 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,73 dolardan alıcı buldu. Böylece, petrol fiyatları 8 Mart'tan bu yana en yüksek seviyelere çıktı.

SEYAHAT ÖNGÖRÜSÜ FİYATLARI ARTIRDI

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin ile birçok Avrupa ülkesinde devam eden ekonomik toparlanmanın ve yaz döneminde seyahatlerde beklenen artışın petrol talebine yansıyacağı algısının güçlenmesi etkili oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirlerin hafifletilmeye başlandığı ABD'de, petrol talebi görünümü büyük şehirlerde kısıtlamalar kaldırıldıkça güçleniyor. Son olarak, Şikago'da sektörler arasındaki kısıtlamalar büyük ölçüde gevşetilirken, New York şehrindeki işletmelerin 1 Temmuz'dan itibaren tamamen açılması planlanıyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ise bugün açıklanan verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 52,0'ye yükseldi. Bu Aralık 2020'den bu yana gerçekleşen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.