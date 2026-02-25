FİNANS

Brent petrolün varili 70,84 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 70,84 dolardan işlem görüyor.

Dün 71,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,27 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 70,84 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,88 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki düşüşte, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomatik çözüm arayışlarının sürmesi ve ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelere ilişkin belirsizlikler etkili oluyor.

Rusya ile Ukrayna arasında barışı sağlama çabaları, kısa vadede bölgede tansiyonun düşeceği algısını güçlendirerek petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Ancak çatışmaların sürdüğüne ilişkin haber akışı, arz riskinin tamamen ortadan kalkmadığına işaret ederek düşüşü sınırlıyor.

Bunun yanı sıra İran ile ABD arasında Umman aracılığıyla yürütülen nükleer görüşmelerin üçüncü turunun yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yapılacak müzakereler öncesinde Amerika merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, karşılıklı endişeleri ele alan ve karşılıklı çıkarlar doğrultusunda, emsalsiz bir anlaşmaya varmak için tarihi bir fırsata sahip olduklarını söyledi.

Erakçi, İran'ın önceki turda varılan mutabakatlar temelinde adil ve eşit bir anlaşmaya en kısa sürede ulaşma kararlılığıyla müzakerelere devam edeceğini vurgulayarak, "İran hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmeyecek ve barışçıl nükleer teknolojinin nimetlerinden halkı için yararlanma hakkından asla vazgeçmeyecektir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Kongre'deki "Birliğin Durumu" konuşmasında, İran'ın ABD'ye ulaşabilecek füzeler geliştirmeye çalıştığını savunarak, "Benim tercihim bu sorunu diplomasi yoluyla çözmektir. Ancak kesin olan bir şey var ki dünyanın bir numaralı terör destekçisi olan bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim." dedi.

ABD ile İran arasındaki tansiyonun her an artabileceğine ilişkin endişeler petrol fiyatlarını desteklese de iki ülke arasında yürütülen nükleer görüşmelerin devam etmesi jeopolitik risk algısını sınırlayarak fiyatları aşağı yönlü etkiliyor.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 11 milyon 400 bin varil arttığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 850 bin varil artacağı yönündeydi.

Beklentilerin üzerinde gelen stok artışı, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD’de enerji talebinin zayıf seyrettiğine işaret ederek petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Brent petrolde teknik olarak 72,90 doların direnç, 62,50 doların ise destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

