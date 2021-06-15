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Brent petrolün varili 73,16 dolar

15.06.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,16 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 73,16 dolar

Dün 73,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 73,16 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,15 dolardan alıcı buldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık iki aydır süren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'nın tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerde nihai kararın henüz çıkmaması, fiyatların yükselişinde etkili oldu.

Görüşmelerde anlaşma sağlanması durumunda, İran'a uygulanan petrol ambargosunun kaldırılmasıyla piyasalarda arz fazlası yaşanması endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılıyordu. Ancak uzmanlar, İran'da 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bir anlaşmaya varılamayacağı görüşünü savunuyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Pazartesi günü Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD'ye nükleer anlaşmaya tam olarak uymaları çağrısında bulunarak, "Nükleer faaliyetlerimiz tamamen barışçıldır." dedi. Ruhani, "Birçok taahhüdünüze dönmeyi kabul ettiniz ve uygulayacağınızı ilan ettiniz. Geriye kalan birkaç meseleyi de kabul edin ki dünya ve bölgemiz daha fazla barış, huzur ve yapıcı ilişkilere şahit olsun." ifadelerini kullandı.

Ayrıca dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında süren aşılama programlarının hız kazanması ve yaz sezonu kaynaklı trafik yoğunluğunun artmasıyla petrol talebine ilişkin iyimser görünüm fiyatlardaki etkisini sürdürüyor.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ FED KARARINDA

Öte yandan, yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü gerçekleştireceği toplantıya odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 73,25 ile 73,44 dolar aralığının direnç, 73,06 ile 72,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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