Brent petrolün varili 74,47 dolar

Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 8 milyon 537 bin varil düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi ise stokların 3 milyon varil azalacağı yönünde.

ABD’nin New York eyaletinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yürürlükte olan kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırılırken, salgından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka sayıları günlük bazda azalmaya devam ediyor.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) yılın ikinci yarısı ve gelecek yıla ilişkin petrol talebinde yükseliş öngörüleri fiyatları desteklemeye devam ediyor. IEA'ya göre, küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 5,4 milyon varil artışla 96 milyon 400 bin varile yükselecek. Gelecek yılın sonunda ise Kovid-19 salgını öncesi seviyelere dönerek bu yıla göre günlük 3,1 milyon varil artacak.

Brent petrolde teknik olarak 74,60 ile 74,90 dolar aralığının direnç, 74,30 ile 74 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA



