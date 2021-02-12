Britanya ekonomisinde son 300 yılın en büyük daralması

2020'de GSYİH'da yüzde 9,9'luk düşüş gerçekleşti.Britanya ekonomisi, koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen kapanma önlemlerinin etkisiyle son 300 yılın en büyük daralmasını yaşadı.

Ulusal İstatistik Ofisi, ülke ekonomisinde geçen yıl 2019'a göre yüzde 9,9'luk daralma kaydedildiğini bildirdi. Böylece Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'daki (GSYİH) düşüş, tüm dünyayı sarsan 2009 yılındaki küresel mali krizdeki oranın iki katını aşmış oldu. Britanya ekonomisinde, olağanüstü soğukların Avrupa'da hayatı felç ettiği 1709 yılındaki Büyük Don'dan sonraki en büyük daralma kaydedildi.

Daralma, Britanya ekonomisinin yüzde 80'ini oluşturan hizmet sektöründe yüzde 8,9, üretimde yüzde 8,6 ve inşaat sektöründe yüzde 12,5 oranında gerçekleşti.

Ekonomideki toparlanma umutları, 2020'nin dördüncü çeyreğinde gelen üçüncü kapanma nedeniyle sekteye uğramış, ülkede restoranlar, okullar ve yaşamsal önem taşımayan tüm dükkanlar Aralık ayı ortasında kapatılmıştı. Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'de de sıkı kısıtlamalar halen yürürlükte.