Brunei'nin para birimi nedir? Brunei'nin para biriminin kodu ve sembolü

Brunei, bir ada ülkesidir. Güneydoğu Asya bölgesinde bulunan bir ada ülkesi olarak öne çıkan ülkenin resmi adı ise Brunei Sultanlığı olarak geçer. Ülkenin kuzeyinde Çin Denizi, güneyinde ve batısında Sarawak eyaleti ile sınır komşusu olan Malezya bulunmaktadır. Brunei, doğası, tarihi ve kültürü ile birlikte geleneksel yaşam tarzı ile dikkat çekmektedir. Bilhassa devasa parkları ve yağmur ormanları turistler tarafından ilgi görür.

Brunei'nin para birimi nedir?

Brunei ülkesi hakkında sıklıkla araştırılan konulardan biri de kullandığı para birimidir. Brunei ülkesinin resmi para birimi Brunei doları olarak adlandırılır. Brunei dolarının finans piyasalarındaki para kodu BND şeklindedir. Brunei doları için genelde mevcut $ sembolü kullanılır.

Brunei Doları, 100 sens adındaki küçük birimlerden oluşur. Mevcut para birimi 1967 senesinde Brunei ülkesinin destekçileri olan Singapur ve Malezya ile gerçekleştirilen anlaşmalar sonucunda kullanılmaya başlamıştır. Uzun yıllardan beri Brunei ve Singapur arasında geçerli bir döviz anlaşması mevcuttur. Bu anlaşmaya göre 1BND = 1 SGD şekilde sabitlenmiştir. Brunei dolarının kağıt paraları 1, 5, 10, 50, 100 ve 1000 BND şeklinde üretilir. Madeni paralar ise 1, 5, 10, 20 ve 50 değerlerinde kullanılır.

Brunei ülkesinin başkenti Bandar Seri Begawan şehridir. Brunei ülkesinin başkenti aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Bandar Seri Begawan, ülkenin kuzeydoğu bölgesinde bulunan Brunei Körfezi'nde yer alır. Şehir kısaca ülkenin idari, ekonomik ve kültürel merkezidir.

Zengin ve nispeten küçük bir ülke olan Brunei’nin ekonomisinde yatırım ve girişimcilik ile çeşitli ekonomi politikalarının yürütüldüğü bir model görülür. Ekonomiyi büyük oranda ham petrol ve doğal gaz ihracatı oluşturur. Petrolden sağlanan gelirler ise GSYİH'nın büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Ülkede petrol haricinde çok fazla bir üretim olmadığı için genelde birçok ürün ithal edilmektedir.