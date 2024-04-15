BSH Ev Aletleri Grubu 2023'te 14,8 milyar avro ciro elde etti

BSH Ev Aletleri Grubu, geçen yıl 14,8 milyar avro ciro elde ettiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Gelişen Pazarlar Bölgesi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Sığın, şirketin 130 ülkede güçlü bir performans sergilediğini belirterek, "Büyük çeşitliliklere ve farklı dinamiklere ev sahipliği yapan bölgemizin merkezi Türkiye'nin, BSH'nin globaldeki büyüme stratejilerinde ve dolayısıyla küresel başarısında sağladığı katkıdan dolayı gurur duyuyoruz. Özellikle BSH Çerkezköy fabrikalarında üretilen ürünlerimizin yüzde 50'den fazlasının Avrupa başta olmak üzere 150 ülkeye ihraç edildiğini düşünecek olursak, bu önemli verinin ülkemizin üretim kalitesini, ihracat potansiyelini ve uluslararası pazardaki güçlü konumunu gösterdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"BSH BİR KEZ DAHA DİRENÇLİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

BSH Global CEO’su Matthias Metz de zorlu piyasa koşullarına rağmen şirketin direnç gösterdiğini ve pazardan daha başarılı bir performans sergilediğini aktararak, "Global anlamda devam eden ekonomik ve jeopolitik krizler, tüm ev aletleri endüstrisinin koşullarını temelden değiştirdi. Böyle bir ortamda, BSH bir kez daha dirençli olduğunu gösterdi ve genel performansı pazardan önemli ölçüde daha başarılı oldu. Elbette bu başarıda dünya çapında görev yapan yaklaşık 60 bin çalışanımızın emekleri en büyük etkendir." ifadelerini kullandı.

Şirketin tüm BSH bölgelerinde büyümeye devam etmek istediğini vurgulayan Metz, şunları kaydetti:

"Pazar özelinde ürün yelpazesini geliştirmenin yanı sıra, Arnavutköy, İstanbul’da yeni bir servis ve lojistik deposu, Afrika pazarı için Mısır'da yeni bir fırın fabrikası yatırımı gerçekleştirdik. Meksika'daki yeni fabrikamızda, Kuzey Amerika pazarı için ilk buzdolapları yıl ortasından itibaren üretim hattından çıkacak. Kuzey Amerika’nın çeşitli şehirlerindeki deneyim ve tasarım merkezlerimizde, tüketicilere markalarımız ve ürünlerimiz hakkında geniş bir fikir edinme fırsatı veriyoruz. Aynı zamanda gayrimenkul uzmanları, tasarımcılar ve mimarlar gibi iş ortaklarımızla müşterilerimizi buluşturuyor, onları destekliyoruz."

Metz, şirketin 55 yılı aşan başarısının ve gelecek planlarının altını çizerek, 2024'te de tüm faaliyet bölgelerinde büyümeye devam etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

BSH Global CFO’su Gerhard Dambach ise AR-GE'ye geçen yıl yapılan 850 milyon avroluk rekor yatırıma işaret ederek, bu yatırımların şirketin iddialı büyüme hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynadığını kaydetti.

BSH, geçen yıl enerji verimliliği sağlayan 270'den fazla projeye 10 milyon avronun üzerinde yatırım yaparken, Almanya ve Çin'deki tesislerinde çevre dostu teknolojileri hayata geçirdi ve üretimde yaklaşık 35 gigawatt saat enerji tasarrufu elde etti. (AA)





