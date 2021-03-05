Bu akşam marketler kaçta kapanacak? Cuma günü marketler kaça kadar açık?

Sokağa çıkma kısıtlaması olmayan yerlerde marketler cumartesi günleri 07.00- 20.00 saatlerinde açık olacakken, sokağa çıkma kısıtlaması olan şehirlerde ise 10.00- 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

BU AKŞAM MARKETLER KAÇTA KAPANACAK?



Cuma akşamı marketler saat 20:00’de kapanacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?



Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatlerinde tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

- Hafta sonlarında da;



Düşük ve orta risk grubunda olan kentlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde uygulanıyor.

Çok yüksek ve yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatlerinde Cumartesi 21.00’den başlayarak, Pazar gününün tamamını içine alıp, Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanıyor. Bu kentlerde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyor.

HAFTA SONU YASAĞINDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ



Kısıtlamanın olduğu Pazar günleri manav, kasap, market, bakkal ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatlerinde çalışacak. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşlar dışında, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlar kullanabilir) ikametlerine en yakın manav, kasap, market, bakkal ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatlerde manav, kasap, market, bakkal, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.