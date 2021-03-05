Bu akşam marketler kaçta kapanacak? Cuma günü marketler kaça kadar açık?

Sokağa çıkma kısıtlaması olmayan yerlerde marketler cumartesi günleri 07.00- 20.00 saatlerinde açık olacakken, sokağa çıkma kısıtlaması olan şehirlerde ise 10.00- 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.
BU AKŞAM MARKETLER KAÇTA KAPANACAK?
Cuma akşamı marketler saat 20:00’de kapanacak.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;
- Hafta sonlarında da;
Düşük ve orta risk grubunda olan kentlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde uygulanıyor.
Çok yüksek ve yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatlerinde Cumartesi 21.00’den başlayarak, Pazar gününün tamamını içine alıp, Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanıyor. Bu kentlerde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyor.
HAFTA SONU YASAĞINDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
Kısıtlamanın olduğu Pazar günleri manav, kasap, market, bakkal ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde çalışacak. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşlar dışında, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlar kullanabilir) ikametlerine en yakın manav, kasap, market, bakkal ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatlerde manav, kasap, market, bakkal, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.
HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NE?
Yeni bir karar alınıncaya dek Türkiye genelinde hafta içinde ve Cumartesi günü 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00’de kapanacak.
Genelgede, daha evvel açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (manav, kasap, berber, bakkal, market, güzellik salonu, kuaför, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki kentlerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği bildirildi.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
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