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Bu bölümleri seçene maaş gibi burs

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2020 14:51 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), bu yılki üniversite tercihlerinde tarım, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri ve hayvancılık odaklı programlarla, maden, tekstil ve deri mühendisliğini, felsefe programlarını seçen öğrenciler, gerekli şartları taşımaları halinde geri ödemesiz burs ile desteklenecek.

Bu bölümleri seçene maaş gibi burs

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2016-2017 eğitim öğretim yılından beri ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimi ve refahı için önemli olan alanlara öncelik tanımak suretiyle belli lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen öğrencilere "YÖK Destek Bursu" veriliyor.

Yeni YÖK olarak stratejik alanlar olarak belirlenen temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik), tarım, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri ve hayvancılık odaklı lisans programlarına ilk 15 tercihinde yer veren ve ilgili programa ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere öğrenim süreleri boyunca aylık burslar verilmeye devam edilecek.

Bugüne kadar bu alanları seçerek gerekli şartları taşıyan yaklaşık 3 bin öğrenci, YÖK bursundan yararlandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında da 101 üniversitede 557 program için 1671 öğrenciye daha aylık 800 lira burs verilecek. Burs artış oranı 2021 yılı ocak ayında YÖK tarafından değerlendirilecek.

YÖK'ÜN SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE YAPTIĞI İŞ BİRLİKLER

Yeni YÖK, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması konusunda sektör temsilcileri ile iş birliği yaptı.

Bu kapsamda, YÖK ve sektör temsilcileri arasında protokoller imzalandı. 2020-2021 öğretim döneminden itibaren üniversite sınavında ilk 50 bine giren öğrenciler, maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliğini tercih etmeleri halinde İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından net asgari ücret oranında karşılıksız burs kazanacak, ayrıca istihdamlarında kolaylık sağlanacak.

Üniversite sınavında ilk 50 bine giren ve ilk 5 tercihinde bu bölümlerden en az birini tercih eden ve yerleşen öğrencilere aylık net asgari ücret tutarı kadar, 50 bin ile 65 bin arasında olanlara net asgari ücret tutarının yarısı kadar, 65 bin ile 80 bin arasında olanlara ise net asgari ücret tutarının üçte biri kadar karşılıksız burs verilecek. Diğer kurum ve kuruluşlardan da burs alınması bu eğitim bursunun alınmasına engel teşkil etmeyecek.

TEKSTİL VE DERİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNE ASGARİ ÜCRET TUTARINDA BURS

YÖK ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği arasında yapılan protokol kapsamında ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren şartları taşıyan bütün öğrencilere, ilk 5 tercihinden en az birisinin tekstil veya deri mühendisliği olması şartıyla, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme puanına göre burs verilecek.

Bu kapsamda, ilk 20 binde olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret (1828 lira) kadar, tekstil mühendisliğine 20-50 bin ve deri mühendisliğine 20-60 bin arasında yerleşen öğrencilere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının yüzde 70'i kadar (1280 lira), tekstil mühendisliğine 50-80 bin ve deri mühendisliği için 60-100 bin arasında yerleşen öğrencilere asgari geçim indirimi hariç asgari ücret tutarının yüzde 50'si kadar (914 lira) ödeme yapılacak. Burslar yılda 9 ay boyunca ödenecek.

İŞ VE İSTİHDAM GARANTİLİ EĞİTİM BURSU

Eğitim bursundan yararlanan öğrencilere sektörde çalışma taahhüdü vermeleri halinde ilgili birlikler ve firmalar tarafından en az 5 yıl iş garantisi verilecek. Ayrıca öğrencilerin sektörel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iş birliği içinde çalışmalar devam edecek.

Üniversite adayları, üniversite ve program tercihi yaparken burslara ve program içeriklerine ilişkin detaylı bilgilere Yükseköğretim Program Atlası'ndan ulaşabilecek.

BU SENE İLK DEFA FELSEFE PROGRAMI DA YÖK DESTEK BURSU KAPSAMINA ALINDI

Bu sene YÖK Destek Programının kapsamı genişletilerek felsefe bölümü de YÖK Destek Bursu kapsamına alındı. 2020 yılı belirlenen kontenjanlar itibarıyla, 57 devlet üniversitesinde öğrenci alan felsefe bölümü bulunuyor. Son yıllarda bu programlara rağbet azaldığından kontenjanlar bazı üniversitelerde dolmuyordu. Bu durum üzerine harekete geçen YÖK, bir dizi tedbir aldı ve bu programı da destek bursu kapsamına aldı.

YÖK yetkilileri yaptıkları açıklamada şunları kaydetti:

"Eleştirel ve mantıki düşünce ile tahlil kabiliyetinde felsefi ve mantıki düşüncenin rolü büyüktür. Üniversitelerin sadece bilgiye sahip insanlar değil, aynı zamanda dünyayı ve hayatı yorumlayabilme kabiliyetine sahip insanlar da yetiştirme gibi fonksiyonu vardır. Felsefe üniversite öğrencisinin entelektüel düzeyini yükselten, onu münevver kılan, onun şahsiyetini olgunlaştıran bir programdır, dolayısıyla üniversitenin diğer programları ile ilişkisinin kurulması ve seçmeli dersler havuzunda olması gerekmektedir. Bundan dolayı üniversitelerimizde felsefe programlarının zayıflamaması, bu eğitimin desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu düşünceler ile Yeni YÖK konsepti içinde felsefe bölümü YÖK Destek Bursları kapsamına dahil edilmiş olup devlet üniversitelerinde, bu programlara ilk 15 tercihinde yer vererek ilk 3 sırada yerleşen başarılı öğrencilerimize karşılıksız 800 lira burs verile​cektir."​

'YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAM ATLASI' ÖNERİSİ

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise Yeni YÖK olarak 2016-2017 yılından itibaren ülke için stratejik alanlar olarak belirledikleri temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik) ile tarım, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri ve hayvancılık odaklı lisans programlarına ilk 15 tercihinde yer veren ve ilgili programa ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere öğrenim süreleri boyunca burs vermeye devam ettiklerini ifade etti.

Bugüne kadar gerekli şartları taşıyan binlerce öğrencinin YÖK'ün destek bursundan faydalandığına işaret eden Saraç, bu sene felsefe bölümünü YÖK Destek Bursu kapsamına aldıklarını hatırlattı.

Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi için sektör temsilcileri ile iş birliğine giderek sektörel bazda bursların verilmesi ve istihdama yönelik protokoller de imzaladıklarını aktaran Saraç, "Üniversite adaylarımıza, üniversite tercihi yaparken burslara ve program içeriklerine ilişkin detaylı bilgilere Yükseköğretim Program Atlası'ndan (https://yokatlas.yok.gov.tr ) ulaşabileceğini hatırlatmak istiyor, tüm programlara yerleşecek öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

KAYNAK:AA

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