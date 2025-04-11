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Bu çiçeği koparmanın bedeli 557 bin lira! O ayrıntıya dikkat: 3 katı ceza uygulanabilir...

11.04.2025 12:42
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Havaların ısınması ile bazı çiçeklerin koparılmasına engellemek için ceza miktarları da belli olmaya başladı. Birçok bölgede farklı türde bulunan çiçeklerin korunmasına yönelik önlemler alınırken ve Antalya'da en çok kıyı Beydağları'nda görülen koruma altındaki şakayık çiçeğinin koparılmasını engellemek için 557 bin 212 TL para cezasının olacağı ifade edildi.

Bu çiçeği koparmanın bedeli 557 bin lira! O ayrıntıya dikkat: 3 katı ceza uygulanabilir...

Anadolu'da 'ayı gülü' olarak bilinen ve birçok türü bulunan şakayık çiçeğinin Türkiye'de en çok görüldüğü illerin başında Antalya geliyor. Şakayık, Antalya'da 2016'da düzenlenen Expo Antalya'nın da simge çiçeği olarak belirlenmişti. Antalya'da her yıl doğa yürüyüş grupları ve gezi grupları, Beydağları'nın kıyı kısımlarında, özellikle Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Ekizce Yaylası Sarıçınar bölgesindeki şakayıkları görmeye ve fotoğrafını çekmeye gidiyor.
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LATİNCE İSMİNDE TÜRK KELİMESİ

İsminin içinde 'Türk' kelimesi geçen, tamamen Anadolu topraklarına özgü Paeonia Turcica, Toros Dağları’nın 1100 ve 1800 rakımları arasındaki ormanlık alanlarda yetişiyor. 'Yörük gülü' olarak da bilinen şakayıklar, mart ayında tomurcuklanıyor, nisan ayının ilk haftasında açmaya başlıyor. Nisan ayında şakayıkların açmasıyla birlikte Antalya ve çevre illerden pek çok doğa yürüyüş grubu ve fotoğraf tutkunları şakayıkları görmeye gidiyor.
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Patika Yürüyüş Grubu, bu yıl şakayık çiçeklerinin bulunduğu bölgeye ilk doğa yürüyüşü düzenleyen gruplardan biri oldu. Patika'nın kurucusu Nusret Yakışıklı, mahalli adı ayı gülü olan çiçeğin, Türkiye'de Doğu Anadolu, Orta Anadolu gibi bölgelerde de görüldüğünü, familya aynı olmasına rağmen türlerinin farklılık gösterdiğini anlattı.

'BU ALANLARDA TAŞ OCAĞI AÇILMASIN'

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Şakayıkların bulunduğu sedir ormanlarında taş ocakları nedeniyle sorunlar yaşandığına da dikkati çeken Nusret Yakışıklı, şu sözleri kullandı:

"Buralarda taş ocağı açılması Antalya'nın en önemli değerlerinden sedir ormanlarına zarar vermek, bindiğimiz dalı kesmek gibi bir şey. Çok önemli ekolojik ve turizm potansiyeli olan bu yerler, aynı zamanda birinci derecede heyelan bölgesi ve su kaynaklarının merkezi. Dolayısıyla taş ocaklarının açılması telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacaktır. Biz taş ocaklarına karşı değiliz, ama değerli orman alanlarında, su kaynaklarında, tarımsal alanlarda ve heyelan tehlikesi olan bölgelerde açılmaması gerekiyor. Bölgede geçmişte mahkeme tarafından iptal edilen bir taş ocağına yeniden izin verildiği duyumları alıyoruz. Eğer doğruysa Antalya için gerçekten çok üzücü"

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KOPARMANIN CEZASI 557 BİN 212 TL

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün, Türkiye genelinde koruma altına aldığı birçok endemik tür veya benzeri doğal değerlerin korunması amacıyla şakayık çiçeğini de doğal alanından koparmanın cezası bulunuyor. Çevre Kanunu kapsamında ekosisteme zarar verilmesi dolayısıyla doğal alanlarından şakayık çiçeğini koparmanın cezası 557 bin 212 TL olarak açıklandı. Koparma işlemi tüzel kişilik yani bir firma adına yapılırsa bu miktarın üç katı ceza uygulandığı belirtildi.
DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Ceza çiçek
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